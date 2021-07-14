2021“新空下”决赛名单公布

2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛决赛名单已经出炉！快看看里头有没有你熟悉的名字吧！（排名不分先后）
歌唱组（独唱）
|编号
|学校
|姓名
|1
|公教中学
|陈艺鸣
|2
|新加坡理工学院
|陈裕晴
|3
|南侨中学
|黄盅艺
|4
|英华中学（自主）
|黄思宣
|5
|新加坡艺术学院
|叶芷彤
|6
|华侨中学
|张晋源
|7
|新加坡艺术学院
|周晗雨
|8
|新加坡理工学院
|林正博
歌唱组（合唱）
|编号
|学校
|小组名称
|1
|新加坡理工学院
|四季乐队
|2
|女皇镇中学
|耀星组合
|3
|新加坡理工学院
|一起争军
创作组（公开）大决赛入选名单
|编号
|歌名
|作词人
|作词人学校
|作曲人
|作曲人学校
|1
|一起
|黄靖雯
|新加坡艺术学院
|黄靖雯
|新加坡艺术学院
|2
|愿你
|吴溪源
|华侨中学（高中部）
|吴溪源
|华侨中学（高中部）
|3
|梦在远方，心系着家
|周晗雨
|新加坡艺术学院
|周晗雨
|新加坡艺术学院
创作组（公开）优胜奖歌曲
|编号
|歌名
|作词人
|作词人学校
|作曲人
|作曲人学校
|1
|灰色地带
|白欣平
|华侨中学（高中部）
|白欣平
|华侨中学（高中部）
|2
|想念着你
|陈艺鸣
|公教中学
|萧卓绝
|公教中学
创作组（创意）大决赛入选名单
|编号
|歌名
|作词人
|作词人学校
|作曲人
|作曲人学校
|1
|善败者不亡
|赵天勤；张馨月
|莱佛士书院；莱佛士女中
|钱子涵；周楷航
|莱佛士书院
|2
|Kopi-O
|李嘉敏
|华侨中学（高中部）
|李嘉敏
|华侨中学（高中部）
|3
|善败者不亡
|许名詠；许宏睿
|德明政府中学；南洋理工大学
|许名詠；许宏睿
|德明政府中学；南洋理工大学
创作组（创意）优胜奖歌曲
|编号
|歌名
|作词人
|作词人学校
|作曲人
|作曲人学校
|1
|交错
|苏慧
|华侨中学（高中部）
|罗逸欣
|华侨中学（高中部）
|2
|梦幻的湖畔
|陈裕晴
|新加坡理工学院
|陈裕晴
|新加坡理工学院
|3
|念
|张梦熔
|永青中学
|郭子亮
|永青中学
|4
|我在耘靑等你
|叶子嫣
|耘青中学
|吴颐曼
|耘青中学
|5
|想
|黄可莹
|义安理工学院
|林乐洋
|圣安德烈初级学院
|6
|我在你身边
|林姵儀
|育德中学
|林姵儀
|育德中学