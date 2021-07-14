新空下

2021“新空下”决赛名单公布

来自 / 早报数码

发布 / 2021年7月14日 7:00 AM

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2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛决赛名单已经出炉！快看看里头有没有你熟悉的名字吧！（排名不分先后）

歌唱组（独唱）

编号 学校 姓名
1 公教中学 陈艺鸣
2 新加坡理工学院 陈裕晴
3 南侨中学 黄盅艺
4 英华中学（自主） 黄思宣
5 新加坡艺术学院 叶芷彤
6 华侨中学 张晋源
7 新加坡艺术学院 周晗雨
8 新加坡理工学院 林正博

歌唱组（合唱）

编号 学校 小组名称
1 新加坡理工学院 四季乐队
2 女皇镇中学 耀星组合
3 新加坡理工学院 一起争军

创作组（公开）大决赛入选名单

编号 歌名 作词人 作词人学校 作曲人 作曲人学校
1 一起 黄靖雯 新加坡艺术学院 黄靖雯 新加坡艺术学院
2 愿你 吴溪源 华侨中学（高中部） 吴溪源 华侨中学（高中部）
3 梦在远方，心系着家 周晗雨 新加坡艺术学院 周晗雨 新加坡艺术学院

创作组（公开）优胜奖歌曲

编号 歌名 作词人 作词人学校 作曲人 作曲人学校
1 灰色地带 白欣平 华侨中学（高中部） 白欣平 华侨中学（高中部）
2 想念着你 陈艺鸣 公教中学     萧卓绝 公教中学    

创作组（创意）大决赛入选名单

编号 歌名 作词人 作词人学校 作曲人 作曲人学校
1 善败者不亡 赵天勤；张馨月 莱佛士书院；莱佛士女中 钱子涵；周楷航 莱佛士书院
2 Kopi-O 李嘉敏 华侨中学（高中部） 李嘉敏 华侨中学（高中部）
3 善败者不亡 许名詠；许宏睿 德明政府中学；南洋理工大学 许名詠；许宏睿 德明政府中学；南洋理工大学

创作组（创意）优胜奖歌曲

编号 歌名 作词人 作词人学校 作曲人 作曲人学校
1 交错 苏慧 华侨中学（高中部） 罗逸欣     华侨中学（高中部）
2 梦幻的湖畔  陈裕晴 新加坡理工学院 陈裕晴 新加坡理工学院
3 念  张梦熔 永青中学 郭子亮 永青中学
4 我在耘靑等你  叶子嫣 耘青中学 吴颐曼 耘青中学
5 黄可莹 义安理工学院 林乐洋 圣安德烈初级学院
6 我在你身边 林姵儀 育德中学 林姵儀 育德中学

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