食物和医院服务费用占比较高 本地退休住户去年通胀率为0.1%

新加坡统计局报告指出，食物（不包括餐食服务）和医院服务费用在退休住户总开支中占比较高，而私人交通等可自由支配的开支则因占比较低，即使费用下降也没有明显拉低消费价格指数。

本地住户去年的整体消费价格指数下跌0.2％，但对于没有工作的65岁及以上退休住户而言，由于食物和医院服务费用增加等原因，物价略起0.1％。

新加坡统计局昨天（7月13日）第二次发表退休住户消费价格指数（CPI）数据，上一次是在2016年。

最新统计显示，住户去年整体物价下跌0.2％，其中收入位于最低20％住户的物价下跌0.1％，中等收入住户的下跌0.1％，位于最高20％住户的则下跌0.2％。

不过，退休住户的物价微涨0.1％。报告指出，食物（不包括餐食服务）和医院服务费用在退休住户总开支中占比较高，而私人交通等可自由支配的开支则因占比较低，即使费用下降也没有明显拉低CPI。

同时，去年1月提高的学前教育津贴虽然拉低了其他多数住户群体的CPI，但并未对退休住户的CPI造成影响。

相比之下，2015年至2019年间，退休住户的CPI都低于其他住户群体，部分原因是当年的建国一代配套和立国一代配套提供了医疗等津贴。

住房与水电、食物和医疗仍是退休住户在2019年的前三大开支，共占总开支的72.5％。这些住户的医疗开支占总开支的11.2％，高于其他住户群体，与退休住户成员较年长的年龄构成相符合。

学前教育开支占比较高 育有孩童住户CPI跌0.4%

另一方面，报告也首次发表育有16岁以下孩童住户的CPI数据。这类住户的CPI去年下跌0.4％，主要因学前教育开支在他们的总开支中占比较高，因此更能受惠于去年提高的学前教育津贴。

这类住户在2019年的前三大开支是住房与水电、交通和食物，共占总开支约60％。

住房与水电在这类住户的总开支中占21.4％，低于其他住户群体，而教育则占11.1％，高于其他住户群体。这是因为他们当中明显有更多住户至少有一名全时间学生。

此次CPI是以2019年为基准年。按照目前定义，退休住户的成员都须是65岁及以上，而且没有工作。相比之下，2019年之前收集的CPI数据是以60岁及以上为退休住户的年龄条件。

育有孩童的住户则是指住户参考人有至少一名未满16岁孩童。

根据2020年人口普查，所有居民住户中，有7.5％或10万2300个退休住户，育有孩童的住户则有26.9％或36万9400个。

学者：退休者消费产品与服务价格持稳

新跃社科大学商学院经济学副教授特斯拉博士（Walter Theseira）受访时说，退休者的CPI较高是因为整体物价在去年出现通货紧缩，但紧缩的幅度对退休者而言比较小。

“与其说退休者的物价上涨，更准确地来说，退休者消费的产品与服务价格维持稳定，而住户一般上消费的产品与服务价格则稍有下降。”

单看医疗CPI，去年住户整体的医疗CPI下跌1.5％，所有住户群体都齐齐下跌，只不过退休者的微跌0.1％，其他群体的下跌幅度介于0.6至2.2％。

特斯拉说，医疗CPI是基于医院和疗养设施服务等费用统计，但报告没有公布具体组成数据。

他认为，未来年长者的医疗费用料将上涨。随着经济发展，更多退休者变得比以前更富裕，就算一揽子的医疗服务费用逐渐下降，退休者也更倾向于添加比较贵的治疗和服务。