武吉班让半天雨量接近月均总量八成 一场倾盆大雨 全岛多处昨险酿突发性淹水

本地近日持续潮湿多雨，昨天更下起倾盆大雨，造成全岛多处有突发性淹水风险，武吉班让半天的雨量已接近全月平均总雨量的八成。

截至昨天中午，武吉班让在12小时内已录得110.2毫米的降雨，这相当于过去30年7月总平均降雨量（146.6毫米）的75％。

前天降雨量最高的则是乌鲁班丹，全日录得100.2毫米降雨。

跟踪本地长期气候趋势的樟宜气象站本月迄今录得雨量达183.2毫米，已超出7月总平均降雨量。

昨天到了上午近11时，海军部的气温只有22.5摄氏度。滨海堤坝下午3时左右的风速一度达每小时51.9公里。

公用事业局昨早约7时许在面簿贴文提醒，由于大雨滂沱，武吉知马杜尼安路的森那美中心（Sime Darby Centre）等至少七处地区的沟渠和水道的水位已达到90％，有突发性淹水的风险。

大风大雨之中，武吉巴督和义顺等地发生大树倒下事件，所幸无人受伤，倒下的树过后被迅速移走。

每年的6月到9月是我国传统西南季候风季节。国家环境局昨晚在面簿发文解释，过去两天的多雨天气是由于我国及周边地区的强烈气流辐合（convergence of winds）造成的。

赤道太平洋目前处于中性状态，没有发生厄尔尼诺或拉尼娜现象。

餐饮业生意受影响 洗衣店顾客则略增

新加坡气象署上周于官网发布文章，表示一些气象模型预测，印度洋双极（Indian Ocean Dipole，简称IOD）会在7月到10月间进入负极，也就是说西印度洋海面温度相对东印度洋更低，IOD负极可能导致新加坡及附近地区的降雨量高于平均水平。

反复的雨水天气，影响部分商家的生意。三巴旺白米粉首席执行官华俊兴说，虽然堂食人数限制本周起放宽，但碰上下雨天，总店的生意减少四成。

“顾客雨天到三巴旺的店屋用餐较不方便，在店外排队也会淋到雨，所以来堂食的人减少了。”

送餐员丘文辉（40岁）说，下雨天接到路程比较远的订单，更费时费力，有些干脆不做。而自从餐饮场所开放堂食后，送餐订单数量就减少两到三成，即便碰到雨天，他接到的订单也没有明显增加，维持在一天25个左右。

Mister Wash自助洗衣店的理事林启益（48岁）则透露，他所经营的八家分店生意近日都有所增加，其中烘干机的用量更是多两到三成，“大雨断断续续下不停，衣服很难晾干，所以更多人把洗好的衣服拿到店里烘干。”

环境局预测，未来几天，赤道东南亚地区上空将有一团来自爪哇海域的干燥空气，预计将在本地带来总体上晴朗的热天。