吕祺乐是国大和巴黎政治学院双学位课程毕业生，大学首两年在巴黎政治学院的芒通校园上课。她会在课余时间到毗邻的意大利小镇帮助那里的移民和难民。

法国边境小镇芒通（Menton）是许多欧洲人度假或退休的地方，但只要搭乘一趟火车越过法意边界，在距离火车站15分钟路程的桥下，却有着移民与难民集居的营地。大一时曾担任义工、到该营地派发食物的吕祺乐（23岁），因此意识到同一空间能存在多个现实。

吕祺乐是新加坡国立大学和巴黎政治学院（Sciences Po）双学位课程毕业生，大学首两年在巴黎政治学院的芒通校园上课。她会在课余时间到毗邻的意大利小镇文蒂米利亚（Ventimiglia），帮助那里的移民和难民。

吕祺乐说：“地中海地区聚集了不同背景和社会地位的人，他们有些横跨地中海，尝试进入欧洲谋生。相比之下，人们在毗邻的芒通享受精致的生活，欧洲人会到那里度假或退休。”

她也观察到，每次从意大利过境回到法国时，来自阿拉伯地区的同学会被法国边境官员要求提供额外身份证明文件，但她与其他同学却从未遇过这种情况。

吕祺乐说：“这种通过样貌进行种族归纳（racial profiling）、将他们视为威胁的做法，是人们心理上倾向于采取的捷径。它可能发生在日常生活，也可能发生在有关宗教信仰或国家安全的讨论中。”

抱着对这类现象的兴趣，吕祺乐在大学最后两年参与了国大博学计划（University Scholars Programme）下的兴趣小组The Sessions，并同新加坡宗教联谊会联办了一场对话会，推动跨信仰对话与包容。

由于学业成绩优秀，外加积极参与促进社会和谐的活动，吕祺乐在毕业时荣获依祖丁奖（Izzuddin Taherally Prize）。

依祖丁是自助团体马来青年文学会（Malay Youth Literary Association）服务时间最长的会长。奖项是由他的儿子、国大博学计划客座高级讲师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）设立的。