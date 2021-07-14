宗乡总会与黄丝带基金合作 每年拨12万元资助囚犯报读学士课程

新加坡宗乡会馆联合总会今年2月首次与黄丝带基金达成合作，每年拨出12万元资助在监狱报读学士课程的囚犯，目前已有11人受惠，其中不乏友族同胞。

宗乡总会会长陈奕福在今年举办的“关怀网络工作研讨峰会”上接受媒体采访时，公布这项合作计划。

一年一度的“关怀网络工作研讨会”今年首次改名为“关怀网络工作研讨峰会”，象征着活动已从研讨会转变为更有活力的论坛，促进更深入的对话。