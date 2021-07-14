宗乡总会与黄丝带基金合作 每年拨12万元资助囚犯报读学士课程 订户 来自 / 联合早报 文 / 王英慧 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 宗乡总会今年首次与黄丝带基金合作，为囚犯提供助学金。图为黄丝带新加坡主席及关怀网络联席主席庄辉煌（左）和宗乡总会会长陈奕福。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡宗乡会馆联合总会今年2月首次与黄丝带基金达成合作，每年拨出12万元资助在监狱报读学士课程的囚犯，目前已有11人受惠，其中不乏友族同胞。宗乡总会会长陈奕福在今年举办的“关怀网络工作研讨峰会”上接受媒体采访时，公布这项合作计划。一年一度的“关怀网络工作研讨会”今年首次改名为“关怀网络工作研讨峰会”，象征着活动已从研讨会转变为更有活力的论坛，促进更深入的对话。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 关怀网络工作研讨峰会 杨莉明 新加坡宗乡会馆联合总会 领养两只“三腿狗” 视为“家人”悉心顾 悬崖岩块崩落坠湖 惊动在场公众