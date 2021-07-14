蜂巢遭灭遍地蜂尸 养蜂人：吁当局更人道除蜂

成千上万的蜜蜂在盛港组屋区筑巢，考虑到居民安危，宏茂桥市镇理事会派遣害虫管理公司到场除蜂窝，留下遍地“蜂尸”，本地养蜂人呼吁当局以更人道的方式除蜜蜂。

从事蜂巢移植工作的Nutrinest老板陈梽勇日前在社交媒体上发布视频，表示本月5日中午接到一名住在盛港西第439C座居民的通知，指组屋单位外出现蜂窝，希望请他帮忙摘除。

居民也同时通知了国家公园局和市镇理事会，但得知蜜蜂很有可能会被消灭后，决定请陈梽勇前来，以更人道的方式移除蜜蜂。

怎料，陈梽勇赶到现场时，却迟了一步，灭虫人员已喷洒灭虫剂，地上都是密密麻麻的蜂尸。

从陈梽勇提供的视频可见，灭虫人员在天花板上喷洒灭虫剂，事后用布条和纸巾把蜂尸捡起来。

据陈梽勇观察，被消灭的蜜蜂估计有1万5000只，由于无法辨认哪些蜜蜂未被喷洒灭虫剂，因此无法救出任何蜜蜂，令他感到十分遗憾。

居民感“惭愧”

“我之后也遇到那名居民，他见走廊遍地蜂尸后，也感到十分‘惭愧’。”

对此，陈梽勇呼吁当局反思对蜜蜂的处理方式，不是所有蜜蜂都应被消灭，还有更人道的方式可以移除蜜蜂。

市镇会：居民安危是首要考量

宏茂桥市镇理事会表示，居民安危是首要考量。

发言人受询时说，当公共区域出现蜂窝时，很有可能对居民构成危险。当局因此立即采取行动，避免任何居民被蜜蜂蜇伤。

“市镇会于当天上午11时30分接到灭虫人员的通报，指上述地点出现蜂窝。两小时后，灭虫人员清除蜂窝，事后也彻底清理该区域。”

完整报道，请翻阅2021年7月14日的《新明日报》。