领养两只“三腿狗” 视为“家人”悉心顾

在面簿上偶然发现“三腿狗”的领养贴文，从未养过狗的年轻夫妻想好好照顾它，领养后还把它视为家人。约一年后，两人又领养另一只“三腿狗”，虽然两只狗都有缺陷，但夫妻俩表示“它们在我们心中是完美的！”

这对夫妻是李义洋（29，销售人员）和马翠义（30岁，兽医诊所助理）。

马翠义受访时说，她和丈夫曾有养狗的念头，但一直未付诸行动。

两年多前她偶然从同事口中听闻“Purely Adoptions”面簿网页张贴的小狗领养贴文，该贴文让她和丈夫留下深刻的印象，因为照片中的小狗只有三条腿。

该贴文表示，当时仅两周大的小狗被发现时，它的一条后腿已严重腐烂，甚至深可见骨，不得不截肢保命。

“我当时看到照片后，不懂为何就认定它是我们家的一份子。”

虽然夫妻俩曾帮忙短暂收养待领养的狗儿，但从没养过狗的马翠义对于饲养这只“三腿狗”丝毫不担心。“小小的改变对它来说可能就是全世界，我们愿意给它一个家。”

夫妻俩还为这只狗取名为“Kobe”，悉心照料它约11个月后，接着又迎来了另一只“三腿狗”。

后者似乎是在出生时弄伤一条后腿，导致后腿呈畸形。

由于夫妻俩有照顾“三腿狗”的经验，“Purely Adoptions”询问他们是否乐意领养时，他们也欣然答应。“给Kobe找来一个弟弟作伴，何尝也不是一件好事？”

由于这只小狗仅八天大不适合动手术，夫妻俩照料它至四个月大后才带它去截肢，并将它取名为“Kori”。

“虽然它们有缺陷，但是它们在我们心中是完美的，丝毫不输正常的狗儿。”

完整报道，请翻阅2021年7月14日的《联合晚报》。