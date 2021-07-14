悬崖岩块崩落坠湖 惊动在场公众

牛奶场自然公园的新加坡矿湖悬崖，岩块突然崩裂滑落，坠入湖中，惊动在矿湖观景台的公众。

一名到那里健行的公众郭先生说，他在7月11日星期天下午到自然公园时，亲眼目睹悬崖上的岩块连树夹泥，突然崩裂，掉进矿湖里，发出巨大的声响。在场的几名公众都被惊动，发出“啊”的惊叫声。

目睹岩崩的郭先生说，事发时他就在矿湖的观景台上，四周一片宁静。对岸的悬崖突然传来撕裂的声响，他抬头一看，发现悬崖上的岩块在迅速崩裂，夹带着矮灌大树崩裂滑落，电光火石间就坠入湖里。

他拍下断崖的照片，放在他的面簿上贴文，形容这一幕。

在新加坡国立大学任职的郭先生，过后接受《海峡时报》访问时说，岩崩在下午5点左右发生，事前毫无迹象，只听到一阵断裂巨响。他说，岩崩那一幕罕见而壮观，看得他目瞪口呆。

公园局：可能连日下雨 石块不胜负荷

矿湖悬崖出现岩崩，不会对游人安全构成威胁，不过，国家公园局正密切监测矿湖峭壁的稳定和安全性。

国家公园局受询时表示，新加坡矿湖的观景台在岩崩悬崖的对岸，没有与悬崖连接，因此观景台不受岩崩影响，依然开放。

初步调查也显示，悬崖没有再出现岩块继续松脱滑动的现象。公园局也说，岩崩事件可能是因为近日豪雨连绵，也可能是部分泥块不胜负荷，泥土松脱而导致。

当局会密切观察悬崖的稳定性和安全性。