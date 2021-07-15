夜店感染群激增42病例

王乙康预测下来有可能出现“相当大的感染群”，他呼吁到过相关夜店的人预约免费检测，并保证过程会保密。如果访客基于某种原因不愿前往检测，至少应在住家房内自我隔离，并使用自检仪。

我国昨天（7月14日）新增56起冠病社区病例，是自去年4月8日以来社区病例最多的一天。其中与越南籍陪酒女郎有关的KTV夜店感染群病例激增42起，包括游轮世界梦号一名乘客。该乘客相信是女性，与夜店感染群确诊病例有过密切接触。

卫生部长王乙康昨天在线上受访时说，当局正在进行密切接触者的追踪和检测工作，下来几天料会出现更多夜店感染群相关病例，而且可能扩大成“相当大的感染群”。该感染群累计54起病例，是目前第二大活跃感染群。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授透露，夜店感染群的首起确诊病例是一名持短期探访证的越南籍女子。她在本月11日因急性呼吸道感染症状到诊所求医和检测，确诊后送院。调查发现，她曾到过多家KTV夜店，与她同住的数人后来也相继确诊。

卫生部至今已检测100多名夜店访客以及近100名职员。不过，由于卫生部与警方高度怀疑这些夜店涉嫌非法营业，通过“合力追踪”与SafeEntry出入登记系统查到的资料可能不够全面，难以确定所有访客身份，因此无法强制他们受检。

多四夜店可能有病毒传播

卫生部昨晚也宣布，多四家夜店可能出现冠状病毒传播，从今天起关闭至本月29日进行清洗。它们是位于克拉码头的Terminal 10，以及密驼路114号利佳大厦（Lee Kai House）的One Exclusive、Level 9和Club M。

警方将对违例的夜店和陪酒女郎采取行动。至于夜店访客是否因担心面对执法行动而不去检测，王乙康强调，当务之急是找出受感染者并迅速隔离他们。

他呼吁在上月29日或之后到过受影响夜店，或与越南籍陪酒女郎有过接触的人预约检测，并保证整个检测过程会保密。

根据卫生部文告，在上月29日至本月14日曾在任何场所与任何国籍的陪酒女郎有过接触者，也可免费接受检测。

王乙康指出，如果夜店访客基于某种原因不愿前往检测中心，他们最起码应在住家房内自我隔离，请家人购买抗原快速检测仪让他们自行检测，并且避免与其他人接触。若感到不适，应尽快求医和受检。

他也说，香港和韩国等地早前曾出现夜生活场所相关的大型感染群，因此我国过去一年多来都不允许恢复这类夜间娱乐活动。如今暴发夜店感染群“令人担忧和失望”，但他不完全感到惊讶，因为过去几周的樟宜机场感染群和红山感染群在在证明，德尔塔变种毒株的传播力更强。

王乙康提醒，只要社区里还有“余烬”未熄，病例就有可能突然冒出，并感染更多人。“我认为这将成为一种规律，而我们必须懂得如何应对。”

五人聚餐条例不变

至于政府是否会因为夜店暴发感染群而再次收紧防疫措施，王乙康解释，政府考虑到星期一才刚放宽堂食限制，全国冠病疫苗接种率也已提高，因此决定不改变防疫条例，人们仍然能五人一组在外用餐。

本地超过七成人口已接种至少一剂疫苗，超过四成人口完成了两剂，我国在抗疫方面比以往更有韧性。不过，由于夜店感染群料将持续扩大，王乙康提醒公众保持谨慎，尽量减少社交活动，避免在社区里走动。