世界梦号一人确诊提早返航 其余乘客等候15小时才下船

世界梦号游轮昨早因一名40岁乘客确诊冠病提前返航，确诊的乘客与KTV夜店感染群有关，登船前已完成两剂疫苗接种，目前在医院接受治疗。其他乘客则在当局完成追踪接触者的工作后，在船上等候15小时，于晚上9时开始下船。

新加坡旅游局政策规划司游轮署长陈美燕证实，一名星梦邮轮世界梦号的40岁乘客昨天确定与确诊病患有过密切接触而被隔离。据了解，确诊者是一名女乘客。她在船上接受聚合酶链式反应（PCR）检测，初步结果呈阳性。她在上星期日（11日）游轮出发前接受的抗原快速检测（ART）结果呈阴性。