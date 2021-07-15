世界梦号一人确诊提早返航 其余乘客等候15小时才下船 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 杨量而 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年7月15日 5:00 AM 星梦邮轮世界梦号因有一名40岁乘客确诊感染冠病而提前返航。这名乘客与KTV夜店感染群有关。虽然游轮昨早6时许就回返滨海湾游轮中心，但其他乘客一直到晚上9时才开始陆续下船。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 世界梦号游轮昨早因一名40岁乘客确诊冠病提前返航，确诊的乘客与KTV夜店感染群有关，登船前已完成两剂疫苗接种，目前在医院接受治疗。其他乘客则在当局完成追踪接触者的工作后，在船上等候15小时，于晚上9时开始下船。新加坡旅游局政策规划司游轮署长陈美燕证实，一名星梦邮轮世界梦号的40岁乘客昨天确定与确诊病患有过密切接触而被隔离。据了解，确诊者是一名女乘客。她在船上接受聚合酶链式反应（PCR）检测，初步结果呈阳性。她在上星期日（11日）游轮出发前接受的抗原快速检测（ART）结果呈阴性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 世界梦号 一本漫画闯投资界 【漫画】做足准备 转换职业步步通