招聘奖励计划半年助逾27万人获聘

人力部长陈诗龙医生说：“现在的环境不断改变，我不认为企业能找到完美员工、完美配对，但只要愿意打开思维，还是可以找到许多好的求职者，加以培训。”

政府在冠病期间发放较高的招聘奖金，鼓励企业聘请本地弱势员工，促使企业更愿意考虑各种不同背景的求职者，包括残障人士与年长者。

根据人力部昨天（7月14日）发布的第22份就业情况报告，在招聘奖励计划推出的六个月内，超过27万本地人获聘，有六成加入与之前不相关的行业，有一半年龄为40岁或以上，还有1600多人是残障人士。

此外，有一半获聘者当时失业，其中三分一失业长达六个月。

人力部长陈诗龙医生在记者会上说：“现在的环境不断改变，我不认为企业能找到完美员工、完美配对，但只要愿意打开思维，还是可以找到许多好的求职者，加以培训。”

招聘奖励计划于去年9月推出，最新数据是截至今年2月。聘请熟龄员工、残障人士或释囚，可获得相等于员工月薪首6000元一半的政府津贴，为期18个月。熟龄员工为40岁或以上者。

餐饮业雇用最多人手

至于聘请一般员工，则可获得相等于员工月薪首5000元的25％的政府津贴，为期12个月。

通过招聘奖励计划雇用最多人的是向来人手短缺的餐饮业，聘请人数占总数的16％。

另有四成获聘者加入批发贸易业、专业服务业，以及资讯通信业这三个增长领域。零售业也是雇用较多人的行业之一。

有六成获聘者得以维持与上一份工作一样的薪水，甚至赚取更高薪。至今共有4万2000家企业利用招聘奖励计划请人，绝大部分是中小企业。

陈诗龙昨天走访社会企业群居厨房（The Social Kitchen）位于裕廊飞禽公园的餐厅，与员工交流。去年成立的群居厨房主要聘请弱势者，让他们学习准备餐点，自食其力。

群居厨房主管李瑞卿受访时说，身为起步公司，所拥有的财力不足以让公司聘请更多的残障人士，但有了房地产业主的津贴以及政府的招聘奖励，公司得以扩充营业，能聘请的弱势者也随之增加。

“有些弱势者是第一次从事餐饮业，他们会有点害怕和担心，但我们的团队很有经验，可以栽培他们，陪伴他们，辅导他们。他们后来变得更有自信，自尊心也有所提高，能完成比之前更多的事。”