陆交局：未来三个月拥车证配额减少12.7％

陆交局指出，去年4月至6月因拥车证公开投标活动暂停而累积的1万9490张拥车证，在去年7月至本月间放回市场供投标。该局是根据今年4月至6月的报销车辆数量、C组的0.25％常年增长率，以及其他因素如德士车队的拥车证等，来计算未来三个月的拥车证配额。

去年病毒阻断措施累积的拥车证配额将在本月全部回流市场。少了这些“额外”配额，尽管旧车的杀车率有所增加，下来三个月可供市场投标的汽车拥车证配额仍削减6.6%。

陆路交通管理局昨天公布今年8月至10月的拥车证配额数量，下来可供投标的拥车证配额整体减少约12.7％，共计1万3984张，每月平均只有4659张。

其中，应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证每月平均只有1605张，比目前少52张（3.1％）。

大型及豪华车组（B组）拥车证也减少77张（4.8%），每月平均1541张。一般用于注册B组车款的公开组（E组）则月均394张，锐减123张（23.8％）。

货车和巴士组（C组）拥车证配额削减84张（26.8％），每月平均230张，是过去20年来新低。

电单车组（D组）配额减幅最大，比目前少了339张（27.6％），月均889张。

陆交局指出，去年4月至6月因拥车证公开投标活动暂停而累积的1万9490张拥车证，在去年7月至本月间放回市场供投标。该局是根据今年4月至6月的报销车辆数量、C组的0.25％常年增长率，以及其他因素如德士车队的拥车证等，来计算未来三个月的拥车证配额。

本田代理商嘉摩哆总经理黄成顺说，汽车组的拥车证配额跌幅在预料之内。“A组和B组的报销车辆有上升趋势，下来三个月的配额会减少，相信是因少了之前在病毒阻断措施累积的‘额外’配额所致。”

根据陆交局数据，过去三个月报销的A组车辆比1月至3月多774辆，达5343辆；报销的B组车辆也增加696辆，达5125辆。

黄成顺补充，2016年有挺多车主将拥车证延长多五年，而他们今年都须“杀车”。

“这些拥车证都会回流市场，只是不知道还有多少辆车还没报销。但整体而言，市场走软，也没有出现汽车抢购热潮，因此即使配额减少，预计不会对拥车证成价造成显著波动。”

2016年共有1万5181辆A组汽车和7291辆B组汽车拥车证延长多五年。

经营德士、出租车，以及新旧车买卖等生意的百胜汽车集团主席梁南兴说，C组拥车证配额削减相信是因更多车主延长拥车证所致。“现在购买一辆新的丰田Hiace需10万元，与其付这个价格，车主宁可付3万多元延长拥车证。”

他也提到，幸好有“提早换车计划”（Early Turnover Scheme），否则C组每月230张的拥车证配额根本无法应付需求。