《海峡》网络研讨会一致看法 本地种族纠纷并未增加 交换意见是促进理解开始

人们在叙述自己遭歧视的经历时，有时未必是在叫屈，而是希望他人能倾听和理解。要促进积极对话，须正视这些真实经历并以同理心相待。在对话之外，各族人士也应在生活中加深互动，建立友谊，才能拓展包容空间。

配合本月21日的种族和谐日，《海峡时报》昨天举办网络研讨会。与谈者一致认为，在本地，与种族有关的纠纷并未增加，只是一些事件被社交媒体放大。虽说如此，进行有关种族的对话是重要的，任何观点都不应被无视或边缘化，交换意见是促进理解的开始。