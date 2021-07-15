《海峡》网络研讨会一致看法 本地种族纠纷并未增加 交换意见是促进理解开始 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年7月15日 5:00 AM 《海峡时报》昨天举办有关种族关系与和谐的网络研讨会，与谈者包括文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（左三）、基层义工哈菲茲（左起）、《淡米尔之声》采访与数码主任淡米拉维尔、官委议员、全国青年理事会理事莎希拉，以及种族和谐倡导组织hash.peace总书记沈俊捷。主持人是《海峡时报》采访主任扎基尔。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 人们在叙述自己遭歧视的经历时，有时未必是在叫屈，而是希望他人能倾听和理解。要促进积极对话，须正视这些真实经历并以同理心相待。在对话之外，各族人士也应在生活中加深互动，建立友谊，才能拓展包容空间。配合本月21日的种族和谐日，《海峡时报》昨天举办网络研讨会。与谈者一致认为，在本地，与种族有关的纠纷并未增加，只是一些事件被社交媒体放大。虽说如此，进行有关种族的对话是重要的，任何观点都不应被无视或边缘化，交换意见是促进理解的开始。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 海峡时报 种族 唐振辉 一本漫画闯投资界 【漫画】做足准备 转换职业步步通