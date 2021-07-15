胜科登格浮动太阳能厂是重要里程碑 李总理：我国须再设法满足能源需求

李总理昨天为胜科登格浮动太阳能厂主持开幕时说：“希望这个项目会推动我们的太阳能与可再生能源产业，为新加坡和区域建造更多这类设施铺路。这将使我国在过渡到低碳未来的同时，向环境可持续发展迈出一大步。”

耗时10年筹划的胜科登格浮动太阳能厂，是迈向可持续绿色新加坡的一个重要里程碑。李显龙总理强调，我国必须继续寻找方法减少对化石燃料的依赖，以满足能源需求。

李总理昨天（7月14日）为胜科登格浮动太阳能厂主持开幕时说：“希望这个项目会推动我们的太阳能与可再生能源产业，为新加坡和区域建造更多这类设施铺路。这将使我国在过渡到低碳未来的同时，向环境可持续发展迈出一大步。”

李总理指出，新加坡如今是全球太阳能密度最高的城市之一。自2015年以来，我国的太阳能装机容量已增加超过七倍，预计到了2030年将提高到至少2千兆峰瓦（gigawatt-peak，简称GWp）。

位于勿洛蓄水池与实里达下段蓄水池的浮动太阳能厂，料在今年较迟时候竣工。

我国用水量料在2060年翻倍

公用事业局说，新加坡的用水量预料在2060年翻倍，因此需要更多能源来处理水供。

旨在使用绿色能源生产洁净食水的浮动太阳能厂，将减少公用事业局在水供处理方面的碳足迹，使我国成为全球少数拥有100％绿色水供设备的国家。

胜科登格浮动太阳能厂于去年8月开始兴建，上月正式投入运作。为克服冠病疫情造成的供应链和人力局限，团队在建造工程中采用创新技术，包括定制夹具以加快太阳能板的组装速度。

太阳能光伏系统的每个部件都根据本地气候条件精心设计和挑选，以减少对环境和水质的影响，并可使用长达25年。

光伏组件使用的是双层玻璃，而不是常用于屋顶太阳能板的单层玻璃，这使组件在潮湿环境中更持久耐用。

由于蓄水池环境较清凉，水上太阳能板的运作效率比传统的屋顶太阳能板高出5％至15％。

全球首个采用无人机电致发光技术

这也是全球首个采用无人机电致发光技术（Electroluminescence Imaging Technology）的光伏系统。这项技术可探测由光伏组件释出类似X光的信号，快速准确地找出肉眼看不到的缺陷，并进行更换。

工程师也可通过数码监控平台实时监测风速、风向和太阳辐照度等环境因素。

为确保蓄水池的水质和环境不受影响，公用事业局在2015年至2018年间展开了环境和工程研究，包括调查生物多样性、监测水质以及咨询自然组织。

此外，公用局也于2016年在登格蓄水池设立可生产1兆峰瓦电力的小型浮动太阳能板试验台。试验结果显示，蓄水池的水质和周围的野生动物都没有受到显著影响。

团队在设计太阳能厂时，参考了上述研究结果。太阳能板之间有足够间隙，让充足的阳光照射到水中生物，并且改善空气流通。

团队也可安装额外的通风装置，维持蓄水池里的氧气水平。

公用局与胜科工业将继续密切监测蓄水池的情况，并采取必要措施维持水质和生物多样性。