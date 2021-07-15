杨莉明：让企业和消费者安心采用科技 我国将拨5000万元提升数码信任度能力 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年7月15日 5:00 AM 通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明指出，新加坡想要投资并建立起能力，研发出备受信赖的产品与科技。我们希望营造出企业和消费者在使用数码科技时能够感到安全和信任的环境。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明提到人工智能时说，有关这项创新科技的治理方式近年来备受关注，因此政府正努力建立这方面的信赖，包括推出人工智能监管模式框架和伦理与治理指导手册。采用创新数码科技的同时也要确保用户隐私与安全，新加坡下来五年将拨出5000万元提升数码信任度能力，让企业和消费者能更安心采用这些科技。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人工智能 数码科技 一本漫画闯投资界 【漫画】做足准备 转换职业步步通