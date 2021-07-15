杨莉明：让企业和消费者安心采用科技 我国将拨5000万元提升数码信任度能力

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明提到人工智能时说，有关这项创新科技的治理方式近年来备受关注，因此政府正努力建立这方面的信赖，包括推出人工智能监管模式框架和伦理与治理指导手册。

采用创新数码科技的同时也要确保用户隐私与安全，新加坡下来五年将拨出5000万元提升数码信任度能力，让企业和消费者能更安心采用这些科技。