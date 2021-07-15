内政部将履行对英政府承诺 不鞭打渣打银行抢劫犯罗奇

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来自 / 联合早报

文 /
魏瑜嶙

发布 / 2021年7月15日 5:00 AM

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打抢渣打银行的加拿大籍男子罗奇不会被鞭打，内政部受询时证实，新加坡政府正在着手处理相关程序以履行对英国政府的承诺，当局也不会在取消鞭刑后以其他刑罚取代。

罗奇（David James Roach）承认一项抢劫罪名和一项转移赃款出境的罪名，本月7日被判坐牢五年和鞭打六下。

针对当局可能如何处理罗奇的情况，资深律师图莱辛甘（Eugene Thuraisingam）受访时说：“要豁免鞭刑最直接的方式是向总统申请特设。只有总统有权赦免被告，让他免于接受我国法令中强制的某项刑罚。”

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