内政部将履行对英政府承诺 不鞭打渣打银行抢劫犯罗奇 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年7月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 打抢渣打银行的加拿大籍男子罗奇不会被鞭打，内政部受询时证实，新加坡政府正在着手处理相关程序以履行对英国政府的承诺，当局也不会在取消鞭刑后以其他刑罚取代。罗奇（David James Roach）承认一项抢劫罪名和一项转移赃款出境的罪名，本月7日被判坐牢五年和鞭打六下。针对当局可能如何处理罗奇的情况，资深律师图莱辛甘（Eugene Thuraisingam）受访时说：“要豁免鞭刑最直接的方式是向总统申请特设。只有总统有权赦免被告，让他免于接受我国法令中强制的某项刑罚。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 渣打银行抢劫案 David James Roach 引渡 鞭刑 内政部 一本漫画闯投资界 【漫画】做足准备 转换职业步步通