傅海燕：不可能全面禁用塑料 我国须着重探讨妥善回收

新加坡不可能全面禁用塑料，因为目前市场上没有其他更好的替代产品。因此我国必须着重探讨的是怎么妥善地回收塑料垃圾，避免对环境造成污染，以及鼓励消费者减少使用。

城市发展和国家公园局联办名为“改变现在、拯救未来”的展览，并在昨天的开幕仪式上，邀请各界代表讨论如何促进不同领域和国家在可持续发展项目上的合作。参与论坛的永续发展与环境部长傅海燕在回答主持人问题时，提出政府对塑料使用的立场。