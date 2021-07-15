傅海燕：不可能全面禁用塑料 我国须着重探讨妥善回收 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 摄影 / 林国明 发布 / 2021年7月15日 5:00 AM 由城市发展和国家公园局联办的展览——“改变现在、拯救未来”，昨天举行推介会。永续发展与环境部长傅海燕（左一）受邀主持开幕仪式，她之后与城市发展首席执行长郭益智（左二起）、城市发展首席可持续发展总监晏洁慧，以及花园城市基金主席陈伟兴教授一起参观展览。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡不可能全面禁用塑料，因为目前市场上没有其他更好的替代产品。因此我国必须着重探讨的是怎么妥善地回收塑料垃圾，避免对环境造成污染，以及鼓励消费者减少使用。城市发展和国家公园局联办名为“改变现在、拯救未来”的展览，并在昨天的开幕仪式上，邀请各界代表讨论如何促进不同领域和国家在可持续发展项目上的合作。参与论坛的永续发展与环境部长傅海燕在回答主持人问题时，提出政府对塑料使用的立场。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 一次性塑料 傅海燕 气候行动周 城市发展绿艺廊 展览 一本漫画闯投资界 【漫画】做足准备 转换职业步步通