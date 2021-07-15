武吉巴督转换站巴士坠坡 车长出院在家休养

在武吉巴督巴士转换站事故中所驾驶的巴士遭撞落三米深斜坡道的巴士车长已经出院，目前在家休养。

新加坡易塔通（Tower Transit）昨天在面簿专页发文，交代在这起罕见事故中受伤的巴士车长莫哈默沙里已经无恙。

易塔通团队昨天在公司董事经理卓文生带领下，连同陆路交通管理局人员前往探望车长，送上水果、草药补品和一双皮鞋，因为这名车长的鞋子已在事故中遗失。贴文也说：“在当时混乱的情况下，他第一时间去关心乘客的情况，过后才发现自己流血，让我们祝他早日康复。”