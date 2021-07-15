武吉巴督转换站巴士坠坡 车长出院在家休养 订户 来自 / 联合早报 文 / 涂健强 发布 / 2021年7月15日 5:00 AM 坠坡侧翻巴士的车长莫哈默沙里（左）已经出院，目前在家休养。右为易塔通董事经理卓文生。（取自新加坡易塔通面簿） 字体大小: 小 中 大 在武吉巴督巴士转换站事故中所驾驶的巴士遭撞落三米深斜坡道的巴士车长已经出院，目前在家休养。新加坡易塔通（Tower Transit）昨天在面簿专页发文，交代在这起罕见事故中受伤的巴士车长莫哈默沙里已经无恙。易塔通团队昨天在公司董事经理卓文生带领下，连同陆路交通管理局人员前往探望车长，送上水果、草药补品和一双皮鞋，因为这名车长的鞋子已在事故中遗失。贴文也说：“在当时混乱的情况下，他第一时间去关心乘客的情况，过后才发现自己流血，让我们祝他早日康复。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 易塔通 武吉巴督巴士转换站 一本漫画闯投资界 【漫画】做足准备 转换职业步步通