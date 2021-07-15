司法委员：两品牌迥异不会混淆 起诉龙虾堡专卖店本地高档餐厅败诉

司法委员不认为答辩人盗用了起诉人的商誉，事实上，在起诉人开设餐厅之前，答辩人已在海外开始使用商标，因此在进驻本地市场时，它决定沿用同样商标是合理的事情。

纽约曼哈顿人气龙虾堡专卖店入驻新加坡，却引来本地高档餐厅发起官司，指责专卖店侵犯商标和盗用商誉，但被高庭判败诉。司法委员认为，无论是商标设计、餐饮风格与食物价格等，两个品牌大不相同，不可能让消费者混淆。

司法委员安德烈本周二（13日）发表裁决时指出，尽管起诉人自称餐厅是靠龙虾堡打出名堂，但龙虾堡只占餐厅总营业额的5％，它所主打的料理其实是生蚝与牛扒；而且，到起诉人的餐厅吃一顿饭，比在龙虾堡专卖店消费贵多一两倍。

发起诉讼的本地餐厅是Luke's Oyster Bar & Chop House，原本有两家分店，分别设在仁美巷（Gemmil Lane）与麒麟大厦（The Heeren），不过后者已在去年底停止营业。该餐厅走高档餐饮路线，老板兼厨师马塞罗（Travis Masiero）是以儿子的名字来为餐厅命名。

被指侵权的则是来自美国纽约、以创办人命名的Luke's Lobster，主打龙虾堡的分店遍布美国、日本与台湾。它于2020年9月进驻新加坡，先后在邵氏大厦和星耀樟宜开设专卖店，以自助服务的小吃店为定位。

诉方：答辩人侵犯商标 盗用商誉使消费者混淆

2018年4月，即在它正式开业的两年多前，答辩人已在本地注册其商标。当得知答辩人准备进军新加坡市场，起诉人入禀高庭，指责对方侵犯商标和盗用商誉，要求法院发出禁制令，阻止它继续使用其商标并做出赔偿。案件在今年3月至4月进行了四天审讯。

诉方声称，答辩人侵犯商标和盗用商誉的行为，对消费者造成了混淆。根据餐厅所搜集的调查反馈，有食客看到答辩人即将开业的招牌后，以为是起诉人又开新分店；也有人在那里用餐后才恍然大悟，发现两者并非同个品牌。

但司法委员认为，不论是两个商标的设计、字型，以及英文全名的发音等，都有着明显不同，不可能会让消费者混淆。例如，起诉人的商标所包含的英文字多达九个，当中还包括老板的全名，反观答辩人的商标只有“Luke's”一个英文字，同时搭配一个龙虾的图像设计。

除了商标本身，司法委员也认为，两个餐饮品牌的风格、价格定位与餐饮类型都有显著区别。起诉人的餐厅装潢主张高雅与宽敞的设计，而答辩人的小吃店则座位有限，主要是提供外带服务。而且，到起诉人的餐厅吃一顿饭，花费等于是在龙虾堡专卖店的两至三倍，龙虾堡也不是起诉人餐厅的主打食物。

因此，司法委员不认为答辩人盗用了起诉人的商誉，事实上，在起诉人开设餐厅之前，答辩人已在海外开始使用商标，因此在进驻本地市场时，它决定沿用同样商标是合理的事情。