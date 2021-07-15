刘庭芝成立的Gen Z Group在冠病疫情期间与许多公益团体合作出版其他漫画，向公众传达重要课题，例如《世界加油》漫画就介绍医护人员的前线抗疫经历。

一本漫画不仅可以用来娱乐消遣，也可以传授学生投资技巧。受一本少年漫画的启发，本地年轻创业者在海内外大学开办投资教育课程，培养下一代投资者。

刘庭芝（29岁，自雇）大学毕业后前往香港从事对冲基金的工作。没有任何投资经验的她起初吃了不少苦头，花了许多时间去学习相关知识。

2018年，她于一次偶然的机会下看到一名日籍合作伙伴在社交媒体上分享了讲述高中生投资经历的《投资者Z》漫画，感触良多。“漫画是很多人的童年，这本漫画包含许多实用的知识，我想如果我更早接触过，可能就会更早对投资产生兴趣，进而更好规划自己的财富。”

她随后同这名合作伙伴联系，对方说自己亲人也是受到漫画启发而开始关注投资，两人一见如故，便决定以漫画作为教材，成立了“Z时代投资俱乐部”。

该俱乐部目前活跃于新加坡、中国、美国和马来西亚等地的大学，安排让学生和专业投资人交流和赞助他们投资，漫画《投资者Z》也成为重要的教材。“在设计项目时，最具挑战性的环节是如何结合娱乐与教育，帮助大学生从追求快速致富到建立长期复利的投资观念。”

刘庭芝成立的Gen Z Group也在冠病疫情期间与许多公益团体合作出版其他漫画，向公众传达重要课题，例如《世界加油》漫画就介绍医护人员的前线抗疫经历。

“我们目前在新加坡与企业和专业组织合作，新推出一个专注于环境、社会和治理的投资教育项目，旨在通过培养年轻人负责任的投资态度。”

她正在筹备新版漫画，以推广这个理念。