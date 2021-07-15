越南女涉杀已婚男 51岁死者身中多刀

又一起谋杀案！疑情海翻波，越南女涉嫌刺死已婚男友。

这起命案发生在今天（7月15日）凌晨1时许，地点是宏茂桥3道第562座组屋。死者是一名51岁的珠宝设计师朱旺强。

据了解，怀疑是感情问题，死者与一名39岁越南女友起争执，冲突期间有人持刀，结果死者中刀惨死。

一名不愿具名的邻居则说，今天凌晨1时许左右，曾听到女方大喊，单位内传来吵架声。

“我没有出来查看，直到今早出门时，才发现该单位的门口有血迹，大批警察也到场，还拉起了封锁线。”

警方今午发文告指出，警方于今日凌晨约12时55分，接获一宗在宏茂桥3道的组屋单位内发生争执的报案。当警员到场后，在单位外发现两名身上有多处伤痕的男女。一名39岁女子及51岁男子在神志清醒的情况下送院，随后男子因伤势过重去世。根据初步调查结果，这对男女是认识的。

目前，女伤者在医院接受治疗，她将于明日（16日）在谋杀罪名下被控，一旦罪成，将面临死刑，调查工作进行中。

据了解，死者朱旺强其实有一名越南妻子，并生下了一名女儿。（人名译音）

听见吵闹声 邻居报警

同时在凌晨一时左右，有邻居听见吵闹声后报警，才惊揭此案。

该邻居说，此前该对夫妻同住，但最近鲜少见到女方回家，怀疑他们的感情生变。

记者今早走访事发地点，一名杂货店老板透露，两天前曾看到死者与妻子来买东西，双方并没有表现出任何异样。另外，老板也表示，之前曾看过他们带着一个小女孩出门。

2人吵架后互砍 各有五六处刀伤

疑两人吵架后互砍，男死者与女嫌犯各有五六处刀伤。

据了解，男死者的身上有五六处伤痕，疑是吵架冲突时被利器所伤，一般相信当中有几处是致命伤。

另外，女嫌犯落网时，身上也同样出现了五六处刀伤，但伤势并不致命。

完整报道，请翻阅2021年7月15日的《新明日报》。