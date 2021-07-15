走廊盖上骑电板车 青年多次触法判入改造所一年

19岁青年在走廊盖上骑电动踏板车，视频在网上疯传，少年之后因鲁莽行事被捕。庭上揭露，青年曾多次触法，有一次甚至骑电动脚踏车连闯两个红灯，当时速度超过每小时80公里。

现年20岁的被告许名光（音译），面对20项控状，控方以其中八项提控。其中包括两项鲁莽行事、两项使用刑事武力妨碍公务员执行任务、一项抵触骚扰法令、一项抵触交通法令、一项鲁莽行为导致他人受伤，以及一项抵触陆交局法令的控状。

被告早前已经认罪，法官今早（7月15日）判他进入青年改造所12个月。

19岁时鲁莽行事被捕

根据案情，2019年11月18日凌晨2时30分，被告在武吉班让一带，隆邦路第180座组屋附近的走廊盖上骑朋友的电动踏板车。被告还叫朋友拍下他骑电动踏板车的画面，这则视频后来在社交媒体上传开。

根据网上视频，被告当时在走廊盖上缓缓骑着电动踏板车，离开地面估计有三公尺左右。《联合晚报》早前报道，被告事后因鲁莽行事被警方逮捕，他当时19岁。

闯2红灯 飚速超过80公里

在这之前，被告也因骑电动脚踏车惹祸。2018年6月17日凌晨5时左右，被告在淡滨尼4道骑电动脚踏车，开着警车的两名巡逻警员发现被告没戴头盔。

两名警员开车上前，要求被告改在行人走道上骑行，被告不只不听劝，还加快速度扬长而去。案情显示，他的行驶速度超过每小时80公里。

警员开车追上去，被告继续逃，还闯了两个红灯，最后在淡滨尼中1路被警员拦下。

被告的电动脚踏车被警方没收，调查显示，被告骑的是未进注册的电动脚踏车。

完整报道，请翻阅2021年7月15日《联合晚报》。