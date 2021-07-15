游轮确诊病例上赌场 逾百人须隔离

近3000名乘客和船员等候15个小时，昨晚（7月14日）9时开始下船，受访乘客表示，或与40岁确诊女乘客在赌场、电梯有过密切接触，上百人被隔离。

载有1645名乘客和1249名船员的星梦邮轮世界梦号因40岁女乘客初步确诊感染冠病，昨早6时30分提早回到滨海湾游轮中心，乘客须留在房间内不得外出。直到该名女乘客的检测结果被确定，且当局完成密切追踪工作才可下船。

新加坡旅游局政策规划司游轮署长陈美燕昨午表示，卫生部证实，这名女乘客被送往新加坡国立大学医院接受治疗和观察后被确定感染冠病。与此同时，当局的密切追踪工作也持续在进行。

一家三口在房间等候回家的乘客梁人介（32岁，特约演员）告诉《新明日报》记者，昨晚7时20分，卫生部对乘客发出书面通知指出，与确诊病例有密切接触的人将被隔离，其余乘客则可回家。

梁人介父母就接获了隔离令，且相信是在赌场和确诊病例有过接触，“因为他大部分时间都在那里。”

他补充，这并非父亲第一次被隔离，巧的是，上一次父亲被隔离是因为他曾在滨海湾金沙赌场与确诊者有接触。

“我父母已经完成两剂疫苗接种，所以我不是很担心。而且，我认为在船上很难会真的有密切接触。而且，许多病例症状都很轻微或无症状，所以我们心态还算乐观。”

据梁人介父母的观察，至少有上百名乘客接获隔离令，被送去隔离。

晚上约8时30分，船长广播通知已完成密切追踪工作，乘客将分批下船，在滨海湾游轮中心完成强制抗原快速检测（ART）后才能离开滨海湾游轮中心。

完整报道，请翻阅2021年7月15日的《新明日报》。