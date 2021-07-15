涉教唆打情敌毁容案 老板逃牢灾受警告

包养“美人鱼”美后，找人把情敌打致毁容一案再出现转折，案件重新开审前控方申请无事省释，物流公司老板林鸿量因此逃过牢灾。

不过，总检察署对他提出有条件警告，他必须在三年内不再触法，而且还得对受害者做出赔偿。

《联合晚报》日前报道，商人林鸿量（56岁）包养情妇陈滢芳，疑不甘对方背着他与男子许建永交往，被指在2016年4月找了侄儿林德迈帮忙，花钱找打手砍伤情敌，导致他脸上留下永久性疤痕。陈滢芳曾经赢得美人鱼选美比赛的冠军。

被控教唆使用武器蓄意重伤他人的林鸿量不认罪，在国家法院受审后被判坐牢六年，其他同党也先后被治罪。

林鸿量不服所判，去年1月上诉至高庭。

高庭法官推翻了裁决，指控方当初没有及时公开一份由名为“Edwin”的证人所提供的重要口供书，可能会影响审讯的结果，因此有必要重审案件以示公平，下令将案件移送回国家法院交由另一名法官重审。

总检察署昨天（7月14日）回复《联合晚报》询问时表示，控方重新检查了证据后，决定不再继续进行审讯，昨天下午申请无事省释，改为对林鸿量开出有条件警告，要他在三年内不能再犯法，并且赔偿受害者的医疗费以及精神上的损失。

无事省释并不等同无罪，控方仍保留重新提控的权利。总检察署指若林鸿量违反了任何的条件，将很有可能再次面对这项罪名。（部分人名译音）

完整报道，请翻阅2021年7月15日的《联合晚报》。