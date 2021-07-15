关于KTV夜店感染群 你必须知道的5件事

本土冠病病例近期回升，昨天（7月14日）新增56起冠病社区病例，是自去年4月8日以来社区病例最多的一天。其中，KTV夜店感染群病例激增42起，情况让人担忧。与KTV夜店感染群相关的确诊病例持续增加，今天新增的42起本土病例中有33起与该感染群有关。

1. KTV夜店感染群如何形成？

卫生部7月12日宣布出现KTV夜店感染群，并透露在本地工作的越南陪酒女郎群体之间有人确诊冠病

卫生部也说，那些以餐饮业者身份营业的卡拉OK厅和夜店，是这些越南女子经常光顾的场所。

当时，须接受特别检测的三家夜店包括远东购物中心的一代佳人卡拉OK厅（Supreme KTV）、东陵购物中心的一代佳丽卡拉OK厅（Empress KTV），以及百利大厦的Club Dolce夜店。

2. KTV夜店感染群的首起确诊病例

夜店感染群的首起确诊病例是一名持短期探访证的越南籍女子。她在7月11日因急性呼吸道感染症状到诊所求医和检测，确诊后送往医院。调查发现，她曾到过多家KTV夜店，与她同住的数名住户后来也相继确诊，使KTV夜店感染群持续扩大。

3. 不断扩大的感染群

KTV夜店感染群病例7月14日激增42起，确诊病例还包括一名乘坐星梦邮轮世界梦号的40岁乘客。这导致世界梦号游轮必须提前返航。

该乘客与KTV夜店感染群的确诊病例有过密切接触。

卫生部长王乙康预测下来有可能出现“相当大的感染群”。

4. 不同夜店相继受影响

涉及KTV夜店感染群的夜店都已暂时关闭，并已经或正在彻底清洗和消毒。除了上述的三家夜店，WU Bistro公司在黄金坊经营的泰国夜店Club Warm Up和布业中心的鑫天地（Club De Zara）也受影响。

卫生部昨晚也宣布，有多四家夜店可能出现冠状病毒传播，包括位于克拉码头的Terminal 10，以及密驼路114号利佳大厦（Lee Kai House）的One Exclusive、Level 9和Club M。这些夜店须关闭15天进行清洗。

王乙康呼吁在6月29日或之后到过受影响夜店，或与越南籍陪酒女郎有过接触的人预约检测。在6月29日至7月14日间曾在任何场所与任何国籍的陪酒女郎有过接触者，可免费接受检测。

5. 涉及KTV夜店感染群的夜店可能涉嫌非法营业

新加坡夜生活娱乐总商会相信，涉及KTV夜店感染群的业者已违反安全管理条例。卫生部与警方也高度怀疑这些夜店涉嫌非法营业，这令当局难以确定所有访客身份。

在疫情期间，不允许陪酒女郎到不同桌与顾客交流。警方将对违例的夜店和陪酒女郎采取行动。