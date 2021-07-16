近年来，三星物产新加坡管理层在招聘员工的过程中优先考虑录取本地人才，鼓励更多新加坡人应征，打造以新加坡人为核心的工作团队。

她在男性主导工作领域中创出一片天

三星物产新加坡总部的总经理兼营销主管黄燕芬受访时透露，该公司的各部门都有新加坡人担任重要工作职位，比如部门经理等。此外，员工也十分多元化，有经验丰富的韩国技术经理，也有其他国家的员工。

她指出，在冠病疫情影响下，新加坡建筑业面临很多挑战，一方面新加坡逐步收紧外劳政策；另一方面，公司须严格遵守政府规定，如让员工在家办公、遵守安全管理措施等，以及更注重工程现场的安全和质量，把工人的安全放在首位。

“随着我们行业劳动力严重短缺，技术改造现在至关重要。三星物产不断寻求新技术创新，使施工过程更安全、更高效，为我们的客户提供更多增值服务。公司与我们的分包商和供应商进行定期对话，以更好地了解并帮助解决他们面临的一些挑战。疫情期间，我们还跟分包商进行了培训，并不时分享安全和严格遵

守现场安全管理措施等重要信息，以确保我们的工程在不违例的情况下，以最高的安全和质量交工。”

黄燕芬目前担任三星物产新加坡总部的总经理兼营销主管。（图／受访者提供）

26年前，刚毕业于新加坡国立大学的黄燕芬，以“新鲜人”姿态加入三星物产新加坡总部。谁也没料到，她能够一路坚持，如今成为三星物产新加坡总部的总经理兼营销主管，在这个以男性主导的基建业领域中创出一片天。

回想当初加入三星物产新加坡总部的情形，黄燕芬说：“刚开始工作时，我也遇到很多挑战和挫折，比如一开始工作就体验到的韩国和新加坡职场文化差异、公司的工作快节奏等。当时，我的上司是名韩国人，他分配我一些工作后，不但会一直追问我是否已完成，有时更要求我一天内完成，这自然给我很大的压力，尤其当时公司才刚开始在新加坡运作，规模还很小。不过，我还是想方设法地完成工作。从那时起，我了解到他们的工作风格，于是训练自己变得更有条理、更专注，逐渐适应了这种快节奏且高效率的工作方式。”

能力获赏识 被给予100％信任

也因为这样，接下来几年，黄燕芬逐渐得到韩国上司的信任，获分配到越来越多重要的工作。凭借着她的努力与专业的工作态度，进一步获管理层赏识，在以男性为主导的建筑行业中担任高级管理层职位。

在许多人印象中，女性要在这个领域工作十分困难，但黄燕芬却不认为这让她处于劣势。

她说：“我是一个非常外向和直率的人，可以与不同群体进行有效沟通。我发现这个特质可以让我们与行业中不同人士交流和互动。通过良好的沟通，多年来我们能与业务伙伴和同事紧密合作，不论性别。”

在三星物产工作多年，黄燕芬坦言，满足感源于公司管理团队给予她的100％信任。

“多年来，我与首尔总部的同事也建立了良好的关系，他们大多数人都认识我，且对我非常信任。另外，在担任市场营销总经理的工作中，我总是有机会结识许多不同的人，从客户、顾问到承包商，我很喜欢与他们会面和互动。”

黄燕芬（左一）凭借着努力与专业的工作态度，逐步在以男性为主导的建筑行业中担任高级管理层职位。（图片在冠病疫情前拍摄／受访者提供）

分享最新技术

三星物产1990年在本地设立分公司以来发展迅速，至今共承建50个建设项目，价值总计约160亿新元，并在发展新加坡基础设施方面发挥了重要作用。公司也因此逐步增加劳动力，总部员工从当初的10人增长到现在的50多人；目前在新加坡有七个工程在进行，工地员工从当初的约200人，扩大至900人。

黄燕芬主要负责公司在新加坡的业务发展、市场营销以及亚太区的新项目支持。其团队在高层建筑、土木工程和大型能源基站／发电厂项目等业务领域累积了丰富的工作经验。而当中最具标志性的工程包括：丹戎巴葛中心（新加坡最高建筑）、V on Shenton混合开发项目、新加坡法院、东北地铁线、加冷

巴耶利峇高速公路、滨海高速公路、南北线、市区线一期和三期、汤申东海岸线、跨岛线和液化天然气再气化工程等。

她说：“在筹备投标阶段，韩国项目负责人会与本地团队密切合作。过程中，韩方会分享他们的技术知识和技能。成功得标工程后，韩国总部通常会派一名项目经理来本地全面负责该工程。这些项目经理在管理工程和建筑方面都非常有经验，并会引进一些安全方面的先进技术。我们公司去年5月成立了综合工程卓越中心，目的是为所有七项在进行的工程提供设计与支持。”

其中一个例子是针对施工安全的检测系统Solaris。通过此系统，把雷达和传感器安装在起重机和挖掘机等重型设备的盲点上。当重型机械指定安全距离内有人靠近时，系统会发出警报，操作人员和路人即可收到安全隐患的通知，因此助于减少与重型设备相关的工作场所事故，并有效的提高生产力。

另一项新技术是“地下工人追踪系统”。公司可通过此系统，收集在地底下工人的位置数据和记录工人之间的密切接触，以此维护工程的安全。三星物产已于2020年底在一个工程隧道中成功地试行了此技术，同时也准备把这项技术扩展到其他地点，以提高该公司工程的安全性和生产力。

黄燕芬表示，三星物产将不断通过提高技术并优化人才资源，作为公司在新加坡可持续增长战略的一部分。

她进出工地男员工不好意思上厕所

狮城女生刘励贤（27岁）在四年前决定加入三星物产担任电气工程师时，由于这份工作需要进出建筑工地，听起来具有一定的危险性，有亲戚朋友忍不住问她为何选择这份工作。“起初听到这些询问时，我也曾怀疑当初的决定是否正确，但随着时间过去，家人对我的工作有进一步了解，并给与我支持，同时我也学会把那些质疑都化为动力，鞭策我不断努力向前。”

刘励贤不否认在工地工作，确实比在办公室的工作更难，因为在工地里的第一条件，就是对体力的要求比较高。

她分享女性在这个行业的利与弊：“有些人可能会说，在这行业里的女性会有个更轻松的工作环境，因为大家一般上会对女性比较有耐心，协调起来可能会更顺利等； 但也正因为是女性，我们也相对很容易被排挤，一些人会直接判断我没能力或不适合艰苦的工作条件，也可能会因此被欺负。”

“我认为我挺幸运的，尽管一开始我确实遇到了一些怀疑我在这行业的能力的人，但我遇到更多有热情的人关心我，并尊重和支持我，对我不存性别上的偏见。有趣的是，在我工作的工地里，反而让男士们带来不便，例如曾经有工人因为我在附近而感到害羞，减少使用临时厕所。”

刘励贤（后排右二）感谢热心的同事，使她工作起来更愉快。（图片在冠病疫情前拍摄／受访者提供）

尽管上司们多数是韩国人，但刘励贤却认为他们其实十分国际化，而她在与他们的相处过程中，也认识到不同的文化，吸取许多有趣的知识，对彼此有更多的包容，进而使得整个工作环境变得特别友善，工作起来更开心。”

最令她感动的是，在不用赶工的时候，上司会提醒他们准时下班，或者掏腰包请吃东西，并提醒他们有需求或烦恼时可以找他倾诉。她笑说：“这些小小的举动让我们工作起来更愉快，感觉这里像是另一个家。”

有机会参与新项目刘励贤表示，这几年，公司让她有很多不同的机会发挥，她最初是在建筑项目中担任初级电气工程师，但其工作范围并不受职位限制，这使她无论是作为工程师，还是个人，都能更快地发展学习。

她也被安排加入项目的反馈团队，为自己或其他人发表意见。后来，她的上司看到她对土木工程项目已有一定的认识，便放手让她参与处理相关项目。

值得一提的是，刘励贤原本有机会参与一项重大的海外项目，但由于冠病疫情暴发，她最终决定留在新加坡。不过即使在本地，公司也继续安排她参与新项目，不断地提供她接触新事物的机会。

谈到接下来的计划，刘励贤说：“这是我的第一份工作，所累积的经验确塑造了我对于工作和生活的看法，并设定了对工作环境的标准。我确信建筑行业有许多发展和改进的空间，同时也知道要继续在这行业走下去，是需要保持连续性并不断从过去的经验学习。未来，我希望可以进一步尝试深入建筑行业的各个方面，例如业务运营和学习公司相关政策计划等。”

刘励贤不否认在工地工作，确实比在办公室的工作更难，因为在工地里的第一条件，就是对体力的要求比较高。（图片在冠病疫情前拍摄／受访者提供）

她也被安排加入项目的反馈团队，为自己或其他人发表意见。后来，她的上司看到她对土木工程项目已有一定的认识，便放手让她参与处理相关项目。

值得一提的是，刘励贤原本有机会参与一项重大的海外项目，但由于冠病疫情暴发，她最终决定留在新加坡。不过即使在本地，公司也继续安排她参与新项目，不断地提供她接触新事物的机会。

谈到接下来的计划，刘励贤说：“这是我的第一份工作，所累积的经验确塑造了我对于工作和生活的看法，并设定了对工作环境的标准。我确信建筑行业有许多发展和改进的空间，同时也知道要继续在这行业走下去，是需要保持连续性并不断从过去的经验学习。未来，我希望可以进一步尝试深入建筑行业的各个方面，例如业务运营和学习公司相关政策计划等。”

他有机会参与建设新加坡最长廊道

卢永耀（27岁）是在两年前加入三星物产担任初级水电配套工程师，主要负责所有与水相关的水电配套工作，包括规划、协调和场地勘察工作。此外，他也辅助公司协调与各机构及私人企业的联系。

他坦言，于本地大学毕业进入职场后，发现自己在学校学到的只是冰山一角。

“记得刚开始工作时，我非常不确定自己的能力，总是害怕犯错，幸好在导师和主管的指导下，我有机会计划与负责水电配套工作。我觉得这是非常重要的，尤其是对新人来说，他们给了我信心，允许我提出我的设计，同时引导我前进。”

卢永耀从工作中学会了如何迅速地思考，以适应新变化。（图片在冠病疫情前拍摄／受访者提供）

“我目前参与的项目是南北交通廊道的设计和建设，这是新加坡最长的公交优先廊道。一旦完

工，它将直接连接新加坡的北部地区和市中心。我主要的职责是检查和审查我们的顾问提出的建议设计，以确保其可行性，因为有时我们在图纸上看到的，未必与现场符合。”

“此外，在继续施工前，每项设计必须得到新加坡各有关当局的批准。例如，与水道相关的设计，我必须负责联系公用事业局，以咨询和强调我们现场可能遇到的任何困难，并理解所有利益相关者的观点。团队将努力解决任何设计上和现场相关问题，以获得当局批准并继续施工。”

卢永耀的工作，也包括协调协调与各机构的联系。（图片在冠病疫情前拍摄／受访者提供）

学会如何迅速思考 适应新变化

卢永耀的工作任务，就是必须在不同的机构之间，就三星物产的设计达成共识。他透露，有时各机构之间的要求会有冲突，为了克服这方面的挑战，他们必须开创新的思路，制定解决方案，同时说服和满足所有相关者的利益。

尽管工作一点也不简单，很多事情也不断变化，但卢永耀认为自己从中学会了如何迅速地思考，以适应新变化，同时也提高对不可预见的环境的适应性。他认为这几项技能，对他的职业和个人生活都有很大的帮助。

谈到未来计划，卢永耀表示希望有机会能领导并管理属于自己的团队，同时向他的导师看齐，成为能够激励并指导后辈的资深土木工程师。

全长约21.5公里的南北交通廊道，预计2027年竣工。（陆交局构想图）

【“开拓经济 潜能无限”系列 四之一，本系列由贸工部呈献】