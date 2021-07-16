夜店感染群持续扩大 再增34病例 政府或设额外防疫措施

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在面簿贴文，强烈呼吁任何曾到访有关夜店的公众“做对的事”，接受检测并自我隔离。

本地KTV夜店冠病感染群持续扩大，短短四天累计88起病例。抗疫跨部门工作小组已在考虑采取额外措施应对，不久后会公布详情。

联合领导工作小组的财政部长黄循财昨天在面簿贴文，强烈呼吁任何曾到访有关夜店的公众“做对的事”，接受检测并自我隔离。

黄循财说，许多人对于近期在KTV暴发的病例感到失望和受挫（frustrated），他也有同感。“这类病例体现出个人责任在危机时期有多么重要。没有人是一座孤岛，我们为自己做出的选择，就是我们为社群做出的选择。”

目前，当局正日以继夜地应对近期的病例，以便把情况控制住，保障社区安全。

黄循财说，绝大多数新加坡人一直都有负起责任并遵守安全管理措施，这仍然令人鼓舞，因此呼吁大家尽一己之力，共同克服眼前困难。

本地昨天新增42起本土病例，其中34起与KTV夜店感染群有关。

两夜店或传病毒须关闭 三业者违反防疫措施被吊牌

卫生部也宣布，再有两家夜店可能出现冠病传播，从今天起关闭至本月30日彻底清洗。它们是位于实利基路35号百灵商业中心的Las Vegas KTV和Tuberose KTV。

6月29日至昨天到过这两家夜店或类似场所，或在任何场合与任何国籍的陪酒女郎有过接触的公众，都可免费接受检测。

另一方面，三家从夜间场所转做餐饮生意的业者因违反安全管理措施，被新加坡食品局吊销饮食执照，必须即刻停业。它们是东方广场的Club Diamond、幸运商业中心的3 Kings Pub和黄金大厦的DMAX。

永续发展与环境部昨天发文告说，这是食品局自今年5月对这类业者采取更严厉措施以来，首次有经营餐饮业的前夜间场所业者被吊销执照。

当局去年10月起允许夜间场所暂时转型经营餐饮业。然而，一些场所继续违例经营夜间活动，包括聘请陪酒女郎或允许陪酒女郎为多组顾客提供服务。

一些转型业者也公然违反安全管理措施，常见违例情况包括没有阻止大组顾客互动，以及允许现场进行唱歌、跳舞、骰盅和台球游戏等。

针对少数害群之马导致目前KTV夜店感染群激增，专家指因为经营模式和隐蔽性，这类场所的疫情防控极不容易，本地夜生活娱乐总商会会长则建议当局对此类夜店加强惩戒力度。

永续部昨天也说，另有11家餐饮场所因违反安全管理措施，各被罚款1000元至2000元。违例行为包括让顾客在没有一米距离的情况下就座，以及允许顾客晚上10时30分后在场所内喝酒等。

24人在不同餐饮场所用餐时，因聚会人数超出规定人数，各被罚款300元。七名职员则因没有戴口罩而被罚款300元。

夜店前天通报54病例 其中30人非我国公民

另外，移民与关卡局和人力部今天凌晨发表联合文告说，卫生部前天通报与夜店感染群有关的54起病例中，30人并非新加坡公民，包括永久居民和各类证件持有者。当中有25人是今年以前入境。

警方正调查该感染群可能涉及的卖淫相关等非法活动，违例者将面对严厉行动。警方也正调查冠病病例到过的转型场所。