大巴窑5巷小贩中心全面消毒 摊贩在家受检开档日期未定 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年7月16日 5:00 AM 由于出现确诊病例，大巴窑5巷第75座小贩中心昨天进行了约50分钟的消毒工作，摊贩们将隔离至本月25日。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 沙爹摊助手确诊冠病的大巴窑5巷第75座小贩中心昨天展开全面消毒，摊贩陆续在家接受检测。有公众前去用餐时才得知小贩中心已关闭，失望而归。昨天上午11时，六名身穿防护服的清洁人员在小贩中心进行了长达50分钟的消毒工作。清洁承包公司Clean Solutions的运营经理施胜利说，前晚约8时接到碧山—大巴窑市镇理事会的通知，要求他们前往消毒。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小贩中心 KTV夜店感染群 确诊 冠状病毒19 先到森林商业中心再到建安大厦 确诊越南女一天连跑两处 打造以新加坡人为核心的工作团队