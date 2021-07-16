大巴窑5巷小贩中心全面消毒 摊贩在家受检开档日期未定

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来自 / 联合早报

文 /
尹云芳

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年7月16日 5:00 AM

由于出现确诊病例，大巴窑5巷第75座小贩中心昨天进行了约50分钟的消毒工作，摊贩们将隔离至本月25日。（白艳琳摄）
由于出现确诊病例，大巴窑5巷第75座小贩中心昨天进行了约50分钟的消毒工作，摊贩们将隔离至本月25日。（白艳琳摄）

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沙爹摊助手确诊冠病的大巴窑5巷第75座小贩中心昨天展开全面消毒，摊贩陆续在家接受检测。有公众前去用餐时才得知小贩中心已关闭，失望而归。

昨天上午11时，六名身穿防护服的清洁人员在小贩中心进行了长达50分钟的消毒工作。清洁承包公司Clean Solutions的运营经理施胜利说，前晚约8时接到碧山—大巴窑市镇理事会的通知，要求他们前往消毒。

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