大巴窑5巷小贩中心全面消毒 摊贩在家受检开档日期未定

沙爹摊助手确诊冠病的大巴窑5巷第75座小贩中心昨天展开全面消毒，摊贩陆续在家接受检测。有公众前去用餐时才得知小贩中心已关闭，失望而归。

昨天上午11时，六名身穿防护服的清洁人员在小贩中心进行了长达50分钟的消毒工作。清洁承包公司Clean Solutions的运营经理施胜利说，前晚约8时接到碧山—大巴窑市镇理事会的通知，要求他们前往消毒。