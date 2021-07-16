同在蔡厝港相距一公里 学前教育中心与小学三人确诊 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年7月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 位于蔡厝港的人民行动党社区基金会Sparkletots学前教育中心和克勤小学有三名学生确诊感染冠病，同校学生目前已放缺席假或在家学习，校园也进行彻底消毒工作。这两家教育机构相距仅约一公里。位于红砖（Brickland）区吉丰弄第801座组屋的Sparkletots学前教育中心，过去两天出现两起病例，分别是就读幼一班（K1）和游戏班（Playgroup）的学生，他们最近一次到校是在本周一（12日），当时体温正常，也没有身体不适。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蔡厝港 PCF Sparkletots 克勤小学 冠状病毒19 先到森林商业中心再到建安大厦 确诊越南女一天连跑两处 打造以新加坡人为核心的工作团队