同在蔡厝港相距一公里 学前教育中心与小学三人确诊

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来自 / 联合早报

文 /
卢凌之

发布 / 2021年7月16日 5:00 AM

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位于蔡厝港的人民行动党社区基金会Sparkletots学前教育中心和克勤小学有三名学生确诊感染冠病，同校学生目前已放缺席假或在家学习，校园也进行彻底消毒工作。

这两家教育机构相距仅约一公里。位于红砖（Brickland）区吉丰弄第801座组屋的Sparkletots学前教育中心，过去两天出现两起病例，分别是就读幼一班（K1）和游戏班（Playgroup）的学生，他们最近一次到校是在本周一（12日），当时体温正常，也没有身体不适。

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