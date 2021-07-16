卫生部：派遣多达10组流动团队到邻里 方便年长者接种

卫生部指出，流动接种团队会到没有充当接种中心的民众俱乐部，或其他联络所和组屋楼下的居委会，并停留数天方便居民接种。当局也将推出新措施加强宣导，消除年长者的疑虑。

卫生部安排流动接种团队，到有较多年长者居住地区的民众俱乐部、民众联络所，以及居民委员会施打疫苗，让年长者能更方便接种，提高他们的接种率。

卫生部长王乙康昨天在面簿发贴文指出，对抗冠状病毒的最好方式仍是接种疫苗，其他各年龄层已接种至少一剂疫苗，或是已预约接种的比率都已超过80%。

然而，最需要接种的70岁以上年长者的接种率却只有71%，令人担忧，卫生部也越来越难接触到这些未接种者。

卫生部表示，年长者的免疫系统较弱，倘若没有接种可能无法对抗病毒，当局将推出新措施加强宣导，消除年长者的疑虑，并让他们能更方便地接种。

更多公共卫生防范诊所将提供接种服务

根据卫生部昨天发的文告，当局将派遣多达10组流动接种团队到有较多年长者居住的地区为居民接种。这些流动接种团队会到没有充当接种中心的民众俱乐部，或其他联络所和组屋楼下的居委会，并停留数天方便居民接种。

流动接种团队已在7月7日至13日到安谷民众俱乐部，并会在7月14日至20日分别到加冷民众俱乐部以及黄埔民众俱乐部。7月22日至28日将前往樟宜四美民众俱乐部，7月29日至8月4日则到巴耶利峇高文民众俱乐部。当居民需要接种第二剂疫苗的日期到来，他们就会回到原来地点，为居民施打第二剂。

卫生部也将寻求私人全科诊所和综合诊疗所等基层医疗网络的合作，协助劝说年长病患接种。当局也将增加提供接种服务的公共卫生防范诊所（PHPC）数量，一些设在勿洛、红山、后港和淡滨尼的诊所会在这几周内开始推出接种服务。

人民协会和护联中心旗下关爱乐龄办事处（Silver Generation Office）的员工和志愿者也会通过登门拜访和对话会，解答未接种年长者的询问和疑虑，告诉他们最靠近的接种地点，协助他们前往，或安排上门接种。

60岁以上年长者无需预约，只要携带身份证便可到任何疫苗接种中心接种疫苗，不良于行者可拨打关爱乐龄办事处热线1800-650-6060安排上门接种。