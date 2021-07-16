由劳发局和工商总会推出 工业4.0人力资本计划已助90企业转型 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 王凯义 摄影 / 曾坤顺 发布 / 2021年7月16日 5:00 AM Souperfoods参与工业4.0人力资本计划后，从今年3月开始采用数码运营系统，生产经理蔡明（左一）可通过安装了该系统的平板电脑实时观察生产进度，提高工作效率。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙指出，劳发局和工商总会将扩大计划，引导另外210家中小型制造商善用工业4.0的理念，帮助他们在明年底前进行工作岗位和员工的转型提升。原本每天下班前要“破译”不同部门同事的手写记录，如今能用平板电脑实时查看，不仅每天可节省两小时，还能更好为未来的生产做规划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 工业4.0 新加坡工商总会 劳动力发展局 制造业 先到森林商业中心再到建安大厦 确诊越南女一天连跑两处 打造以新加坡人为核心的工作团队