由劳发局和工商总会推出 工业4.0人力资本计划已助90企业转型

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来自 / 联合早报

文 /
陈美谕 王凯义

摄影 /
曾坤顺

发布 / 2021年7月16日 5:00 AM

Souperfoods参与工业4.0人力资本计划后，从今年3月开始采用数码运营系统，生产经理蔡明（左一）可通过安装了该系统的平板电脑实时观察生产进度，提高工作效率。（曾坤顺摄）
Souperfoods参与工业4.0人力资本计划后，从今年3月开始采用数码运营系统，生产经理蔡明（左一）可通过安装了该系统的平板电脑实时观察生产进度，提高工作效率。（曾坤顺摄）

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人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙指出，劳发局和工商总会将扩大计划，引导另外210家中小型制造商善用工业4.0的理念，帮助他们在明年底前进行工作岗位和员工的转型提升。

原本每天下班前要“破译”不同部门同事的手写记录，如今能用平板电脑实时查看，不仅每天可节省两小时，还能更好为未来的生产做规划。

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