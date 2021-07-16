由劳发局和工商总会推出 工业4.0人力资本计划已助90企业转型

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙指出，劳发局和工商总会将扩大计划，引导另外210家中小型制造商善用工业4.0的理念，帮助他们在明年底前进行工作岗位和员工的转型提升。

原本每天下班前要“破译”不同部门同事的手写记录，如今能用平板电脑实时查看，不仅每天可节省两小时，还能更好为未来的生产做规划。