余培新的一生与我国电力市场紧密相连。他入行隔年就经历了全国大停电，40年来见证新加坡在电力供应方面的发展和进步。

大学毕业后便加入电力领域，从年轻做到退休，退休后也重新受雇，余培新的一生与我国电力市场紧密相连。他入行隔年就经历了全国大停电，40年来见证了新加坡在电力供应方面的发展和进步。

64岁的余培新目前是能源市场管理局工业监管司高级专家。他毕业自新加坡国立大学机械工程系，1982年加入公用事业局电力部门后被分配到裕廊发电厂（照片拍摄地点）工作，当年公用局掌管水、电和煤气供应。

到了1990年代电和煤气业务私营化后，他便转到圣诺哥能源公司，直到2019年退休为止。

在电力领域工作了长达40年，至今最令他印象深刻的仍是1983年发生的全国大停电。

“当天早上10时，因为发电厂跳电导致全国停电，但是公用局的工程师努力抢修，让电力在一天内恢复。当晚我约7时至8时左右到家，电视新闻已经开始播报电力供应逐渐恢复的新闻。”

那次的事件令他难忘，不仅仅因停电规模之大，也因为新加坡吸取教训，很快在几年后便提升了整个电力供应系统，而且发展到现在拥有全球最可靠的系统之一。

此外，余培新也见证了我国在洁净能源发展上的转变，从早期使用碳排放量很高的重油，到现在转用天然气发电，以及积极开发太阳能。

他觉得，对一名工程师来说，目睹这样的发展让人兴奋。当他念大学时，只能在课本中学到太阳能系统，而且太阳能板非常昂贵，就算是大学也只买得起几片供研究。随着时代的进步，太阳能板的价格从10年前开始下跌，现在已可以大规模使用，让他感到十分欣慰。