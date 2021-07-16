一架翻新一架故障 武吉巴督组屋居民6小时无电梯搭

武吉巴督组屋一架电梯翻新，另一架发生故障六小时，住在12楼的56岁妇女，推着坐轮椅的智障女要外出，发现电梯坏无法下楼，智障女耍脾气拒回家，母女俩守在电梯外一个半小时。

这事件发生在武吉巴督25街第289D座组屋。《联合晚报》昨天接获读者通知，指该座仅有两架电梯，其中一架电梯从本月初进行翻新，另一架昨天不知何故发生故障，导致居民从下午1时至傍晚7时，六小时无法使用电梯。