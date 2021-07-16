一架翻新一架故障 武吉巴督组屋居民6小时无电梯搭

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来自 / 联合晚报

文 /
陈昱嘉

摄影 /
陈渊庄

发布 / 2021年7月16日 2:38 PM

武吉巴督25街第289D座组屋的两架电梯，一架进行翻新，另一架发生故障六小时，居民唯有使用楼梯上下楼。（陈渊庄摄）
武吉巴督25街第289D座组屋的两架电梯，一架进行翻新，另一架发生故障六小时，居民唯有使用楼梯上下楼。（陈渊庄摄）

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武吉巴督组屋一架电梯翻新，另一架发生故障六小时，住在12楼的56岁妇女，推着坐轮椅的智障女要外出，发现电梯坏无法下楼，智障女耍脾气拒回家，母女俩守在电梯外一个半小时。

这事件发生在武吉巴督25街第289D座组屋。《联合晚报》昨天接获读者通知，指该座仅有两架电梯，其中一架电梯从本月初进行翻新，另一架昨天不知何故发生故障，导致居民从下午1时至傍晚7时，六小时无法使用电梯。

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