一架翻新一架故障 武吉巴督组屋居民6小时无电梯搭 订户 来自 / 联合晚报 文 / 陈昱嘉 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年7月16日 2:38 PM 武吉巴督25街第289D座组屋的两架电梯，一架进行翻新，另一架发生故障六小时，居民唯有使用楼梯上下楼。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 武吉巴督组屋一架电梯翻新，另一架发生故障六小时，住在12楼的56岁妇女，推着坐轮椅的智障女要外出，发现电梯坏无法下楼，智障女耍脾气拒回家，母女俩守在电梯外一个半小时。这事件发生在武吉巴督25街第289D座组屋。《联合晚报》昨天接获读者通知，指该座仅有两架电梯，其中一架电梯从本月初进行翻新，另一架昨天不知何故发生故障，导致居民从下午1时至傍晚7时，六小时无法使用电梯。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 电梯故障 武吉巴督 榜鹅居民下周五试用智能信箱“新邮宝” 涉嫌受贿串谋诈骗33万元 国大前实验室执行员被控 两涉案公司老板也被控