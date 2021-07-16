宏茂桥命案 死者妻曾发文控诉女嫌犯抢走夫

越南女杀同居男友后负伤落网，死者发妻两个月前曾发文，控诉女嫌犯抢走丈夫。

《新明日报》昨日报道，宏茂桥3道第562座组屋昨日凌晨1时许发生命案，死者是一名51岁的珠宝设计师朱旺强，他疑与一名39岁越南女友阮氏玉富因感情问题起争执，冲突期间有人持刀，结果死者中刀惨死。

邻居听见吵闹声后报警，当警员到场后，在单位外发现两名身上有多处伤痕的男女。女伤者当场被送医接受治疗，她今天在医院被控谋杀罪。

一名知情的理发店员工思梅（41岁）受访时透露，女嫌犯之前曾与她的老板合作，但随后闹不愉快而分道扬镳。她透露，大约两年前，女嫌犯曾在店里工作一年，但之后就自己开店。

“我们都叫她‘阿VE’，她工作时很认真，手艺好，也很照顾顾客，但就是性格有点问题。”

她说，两个月前曾看到男死者的妻子在面簿贴文，斥责男死者和女嫌犯，还放上两人的照片。

“她在面簿上写说：‘老公和阿VE在一起，她要接女儿、看女儿，但老公却拒绝。’”

合伙开发廊 女嫌犯曾被同乡讨债

根据会计与企业管制局（ACRA）资料，嫌凶在2018年注册了一家名为“TG Salon”的发廊。该发廊今年初被媒体爆出，嫌凶被指私吞同乡合伙人1万3000元，同乡上门讨债，还拍视频放上网，双方各自报警。

知情人表示，发廊是死者出钱开设，但记者走访时，发现已换了店主。

根据婚姻注册记录显示，死者和一名越南女子在2016年结婚。知情者透露，两人育有3岁女儿，分居后没离婚，妻子得知丈夫去世的消息后悲痛不已，掩面哭泣，听说妻子正打算处理后事。

记者辗转联系上死者妻子，她仍非常悲伤，不愿多谈。

另外，根据思梅描述，男死者的妻子在贴文中有提及，男死者和女嫌犯是喝酒时认识。

完整报道，请翻阅2021年7月16日的《新明日报》。