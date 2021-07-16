偷自家逾5万元财物 全家出庭表原谅 不孝女获缓刑

不孝女串通男友及他的双胞胎哥哥自导自演一出家中进贼戏码，搜刮总值近5万8000元的财物，被判缓刑监视15个月，全家出庭表示已原谅了她。

这场缜密的偷窃计划，由陈惠璇（22岁）一手策划，并串通男友吴嘉凯（25岁）及他的孪生哥哥吴嘉诚（25岁）一同执行，从陈惠璇家中盗走5万7860元的财物，包括现金及名表等。

三人于今年四月一同认罪，陈惠璇的案件在昨日下判。

陈惠璇的代表律师日前替她求情时指出，陈惠璇犯罪时才21岁，她的家人也为她求情，希望能获缓刑监视。

控方昨日（7月15日）表示，陈惠璇的缓刑监视报告出炉，指她适合接受缓刑监视。

陈惠璇的父母与哥哥昨日也陪同她出庭。法官在下判前叫陈惠璇全家上前，并询问作为担保人的哥哥是否已原谅陈惠璇，哥哥点头并说一家人都原谅了她。陈惠璇的母亲更是一度情绪激动，擦拭眼泪。

法官表示，考虑到陈惠璇当时年纪尚轻，最终判她15个月的缓刑监视。

此外，陈惠璇还需要履行60个小时的社区服务。她的父母也需提交5000元担保金，确保她服从缓刑监视的条件，包括晚上11时至早上6时的宵禁。

双胞胎兄弟则分别被判坐牢9周和15周。

完整报道，请翻阅2021年7月16日的《新明日报》。