车底被偷装追踪器 餐饮少东两度报警

现实版007！餐饮业少东两度在汽车底下发现GPS定位追踪器，怀疑是不满自己之人所放，其中一个还是苹果新推出的AirTag蓝牙追踪器。少东两度报警，并在面簿发文公开此事。

被跟踪的少东是29岁的陈俊元，他周二在面簿发文，上载了两张报案记录，以及两个在车上拆下来的GPS定位追踪器。

陈俊元受访时说，弟弟约两周前乘坐他车时，苹果手机显示附近有蓝牙追踪器，当时他们不以为意，没想到上周六在他车上时，手机再度显示附近有蓝牙追踪器，他们于是好奇搜索，结果竟于左后方车轮处找到一个苹果AirTag蓝牙追踪器。

他说：“有人用黑色胶带和磁铁将追踪器贴在轮胎附近，我们大吃一惊，也想不明白为什么有人要这么做。”

AirTag蓝牙追踪器是苹果公司在今年4月推出的新产品，用户绑定钥匙和钱包等个人物品后，可以通过苹果手机的应用追踪设备位置。

他在两天后到警局报警，没想到隔天又在车子排气管附近发现另一个GPS定位设备，他便再次报警。

陈俊元的发文很快在互联网传开。网民认为此举好像电影情节，也谴责装追踪器之人行为鬼祟。

网民Labelle Cheon说：“这是特务詹世邦（James Bond）的工具吗？”

网民Kitti则说：“此人是太空闲无事可干吗？那应该去当义工回归社会。”

也有不少人建议陈俊元快取出追踪器的电池，好让对方无法继续追踪他的所在位置。

完整报道，请翻阅2021年7月16日《联合晚报》。