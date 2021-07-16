先到森林商业中心再到建安大厦 确诊越南女一天连跑两处

先到森林商业中心，再到建安大厦，越南女星期一先后到两家酒廊陪坐，昨日（7月15日）确诊入院。

一名不愿具名是知情者告诉《联合晚报》，该名越南籍陪酒女朗本周一（12日）不但在外陪酒，还曾转移阵地，更于昨天确诊。

据悉，确诊的陪酒女郎先是前往森林商业中心（Sim Lim Square）一家卡拉OK厅“陪坐”，后来相信嫌该处生意不好，所以决定转移阵地，来到建安大厦（Peace Centre）另一家卡拉OK厅，陪客人喝酒聊天直到晚上10点多。

知情者说，他当时也在建安大厦，因此得知此事，但他声称与越南女没有过多接触，只跟她说了几句话。

他说：“我听说她原本到森林商业中心的卡拉OK厅‘陪坐’，但没人点她坐台，所以决定换场来到建安大厦。”

在建安大厦，越南女来了生意，与客人聊到晚上10点多才离开。

这名知情者说，他后来收到卫生部通知，得知因为跟确诊病患有接触，所以必须进行检测。他四下打听，得知这名越南女昨天下午已经确诊，并已入院接受治疗。

他说：“我跟这名越南女有过几面之缘，算是认识的，但目前大家已经联系不上她了。”

按照这些陪酒女的“惯例“，一般她们如果确诊了，就会尽快把手机里的信息删除，避免消息被泄露影响收入。”

完整报道，请翻阅2021年7月16日的《联合晚报》。