KTV夜店感染群如何“报复式”暴发

短短五天，与陪酒女郎有关的KTV夜店感染群累计确诊病例激增至120起，成为本地目前最大活跃感染群。超过400家在冠病疫情期间改以餐饮业者身份营业的夜间娱乐场所，须从7月16日至30日暂停营业两周。 感染群还殃及游轮和小贩中心等，“版图”相当可观。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授16日在抗疫跨部门工作小组记者会上说，感染群当中的本地病患年龄介于19至60岁，其中很多是夜场常客；截至周四（7月15日）确诊88名病患当中，也只有六人完成两剂疫苗。

调查显示，这些病患多是夜店常客，酒客也好，陪酒女郎也好，都经常流连“往返”。其中一部分是社交探访证持有者，她们来自越南、泰国、老挝和菲律宾。

感染群的迅速蔓延让人匪夷所思，究竟是什么样复杂错乱的营运模式，会使得疫情一发不可收拾？

三大导火线之一：关起大门做生意 花蝴蝶乱飞

位于实里基路百灵商业中心内的拉斯维加斯KTV昨日（15日）疑似有冠病传染，被令停业进行消毒清理。（蔡家増摄）

一名熟知内情的陪酒女郎露西（化名）告诉《联合早报》，位于乌节路及惹兰苏丹一带的夜店都是本地出名的“越南场”，每晚至少有数十名越南陪酒女郎出没。

露西说，女郎们平日会与多个夜店领班保持联系，并通过她们的介绍来到夜店工作，提供的服务分为跑台和坐台两种。

“越南陪酒女郎的坐台价格平均在300元至500元不等，其中相貌姣好者的收入也自然水涨船高，有少数人甚至可收取500元以上。”

其他选择跑台的陪酒女郎，每场则收取约100元到200元，只需和顾客相处约20分钟到30分钟，便可接待下一批客人。

露西坦言，虽然对外一律宣称是到店消费的顾客，但陪酒女郎的存在早已是业界心照不宣的秘密。

据《海峡时报》引述一名经常光顾夜店的男性公众汤姆（化名）称，本地有约600名陪酒女郎游走于各夜店场所，就像花蝴蝶一样。

他还说，警方展开执法行动走漏风声之际，夜店员工会让陪酒女郎从后门离开场所，以致不少夜店业主至今还得以继续营业，逍遥法外。

二：酒客鱼龙混杂 一包厢挤10多人

据了解，一间篮球场般大小的夜店场所同一时间可容纳多达100名顾客，分散在10到20间包厢内。疫情之下，不少由夜店转型的餐饮场所都加强防疫措施，陪酒女郎会更倾向到管理相对宽松的夜店。

露西说，管理宽松的夜店通常不会要求顾客和女郎扫描SafeEntry，也不会确保安全距离。出入这些夜店的酒客们鱼龙混杂，大多数酒客本身也更倾向于不扫描登记身份，更愿意隐身夜店中，自由来去。

据《海峡时报》报道，陪酒女郎分成两大种类。一种持有短期准证，通常居住在老板提供的住所，并只能在与老板相关的夜店提供服务，一般上一晚只会在一个场地。另一种则是持长期准证或者已成为永久居民者，她们很多在这里已有家庭家人，有时一晚会到三间不同场所。这些陪酒女郎一晚可与四到十名顾客接触。

除此之外，顾客本身也会来回于不同场所。一名熟悉夜店的20多岁男性杰立就说：“如果有朋友打电话来说他们在另一间场所时，人们可能随后会前往那里与他们汇合。”

三：难以掌握陪酒女郎及顾客身份

陪酒女郎们的情况各有不同，有些来本地很久，已嫁作人妻，取得永久居民权，还有一些则是通过短期社交准证来到本地，之后再通过非法中介办理准证。

移民与关卡局和人力部就透露，首起病例是来自越南的短期探访证持有者，她今年2月通过“家庭关系通道”入境我国，由她的新加坡籍男友担保。她和男友等四人，都是12日（星期一）感染群刚冒出来时的确诊者。

传染病专家梁浩楠医生受访时提及，这些陪酒女郎中不排除有非法或逾期逗留者，因此她们会保持低调，身份更难掌握。“当局很难追踪她们，因为担心自己被捉，她们也不会主动到医院接受检测。”