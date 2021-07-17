后天起堂食回到两人限制 符合疫苗接种或检测成阴条件者可五人一组

符合完成疫苗接种或检测结果呈阴等特定条件的食客，如果到强制使用SafeEntry访客登记系统的食肆，可继续按最多五人一组堂食。政府抗疫跨部门工作小组昨天在文告中解释，完成疫苗接种者有良好保护应对传染和重病，比起未接种疫苗者也较不可能把病毒传染给其他人。

社区病例再次激增，政府将更具针对性地收紧防疫措施。下周一（19日）起，堂食人数将倒回到不超过两人一组。

不过，符合完成疫苗接种或检测结果呈阴等特定条件的食客，如果到强制使用SafeEntry访客登记系统的食肆，可继续按最多五人一组堂食。其中一种符合五人堂食条件的情况，是同一组人都已完成接种辉瑞／复必泰（Comirnaty）或莫德纳疫苗至少两周。

政府抗疫跨部门工作小组昨天在文告中解释，完成疫苗接种者有良好保护应对传染和重病，比起未接种疫苗者也较不可能把病毒传染给其他人。

未接种疫苗但经过有效活动前检测结果者，以及在过去270天里从冠病康复者，同样有较低的传播风险，因此也符合五人一组堂食的条件。活动前检测结果必须在24小时的有效时限之内，并涵盖食客在食肆里的整个时段。

考虑到12岁以下的孩童目前不适合接种任何冠病疫苗，而对孩童进行检测工作也较困难，当局通融12岁及以下孩童无须活动前检测也能和同住的家人一起堂食。

包括孩童在内，整组人不能超过五人。如果同组人当中有不同住的孩童，孩童人数就不能超过同组人的一半。

允许五人一组的条例只适用于强制使用SafeEntry访客登记系统的食肆，以确保食肆能留意和检查食客的疫苗接种状况。个别餐饮场所可根据各自的情况，灵活决定要允许多大的堂食组合。

小贩中心、食阁和咖啡店等不强制使用SafeEntry的场所，则以两人一组为限。

上述条例本月19日生效，直至8月8日。

黄循财：疫苗接种率提高 现阶段无须大幅收紧措施

领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在记者会上说，随着病毒再次在社区扩散，下来几周有可能出现大型感染群。

“过去出现这样的情况，我们可能已几乎像阻断期那样，非常严格地收紧措施，尽可能防止感染群扩大。但现在我们的疫苗接种率已更高，因此现阶段没有如此大幅收紧措施的必要。”

政府此前曾说，到了本月26日那周，我国预计有至少一半人口接种疫苗，政府届时将会考虑进一步放宽条例。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康昨天答复提问时说，我国不能教条式地落实这些步骤，而得视下来的病例数目及入院情况。

“我们的路线图就像一条快速公路……我们仍在同一条快速公路、按同样的路线图行驶。实现路线图的关键仍是疫苗接种。接种率越高，我们就越能沿着这条路走。目前完成两剂接种的接种率是43％，我们时不时还可能拐进辅路，过后再回到大路。一旦接种率达到三分之二、七成，甚至75％，我们就更能沿着道路继续下去。”

本地新增53起本土病例

本地昨天新增61起冠病确诊病例，其中53起是本土传播病例。截至昨天中午，本地确诊病例累计6万2913起。