疫情期间转型为餐饮场所 逾400家夜店停业两周 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 发布 / 2021年7月17日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 短短五天内，与越南籍陪酒女郎有关的KTV夜店冠病感染群累计确诊病例激增至120起，成为本地目前最大的活跃感染群。为阻断潜在病毒传播链，超过400家在冠病疫情期间转型为餐饮场所的夜间娱乐场所，被令从昨天起暂停营业两周。联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天（7月16日）在记者会上说，受影响业者将个别接获通知。停业期间，所有员工须接受检测。业者也须获新加坡食品局核查，确保安全管理措施到位，才可在本月30日之后获准恢复餐饮服务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 夜店感染群 抗疫跨部门工作小组记者会 榜鹅居民下周五试用智能信箱“新邮宝” 涉嫌受贿串谋诈骗33万元 国大前实验室执行员被控 两涉案公司老板也被控