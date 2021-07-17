疫情期间转型为餐饮场所 逾400家夜店停业两周

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来自 / 联合早报

文 /
刘智澎

发布 / 2021年7月17日 5:00 AM

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短短五天内，与越南籍陪酒女郎有关的KTV夜店冠病感染群累计确诊病例激增至120起，成为本地目前最大的活跃感染群。为阻断潜在病毒传播链，超过400家在冠病疫情期间转型为餐饮场所的夜间娱乐场所，被令从昨天起暂停营业两周。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天（7月16日）在记者会上说，受影响业者将个别接获通知。停业期间，所有员工须接受检测。业者也须获新加坡食品局核查，确保安全管理措施到位，才可在本月30日之后获准恢复餐饮服务。

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