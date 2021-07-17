人数限制虽收紧 堂食新规有弹性受访餐馆松口气

西餐馆Swensen's发言人认为，最新的安排至少保有一定的伸缩性，让业者仍可招待一桌五人的顾客。初期阶段，餐馆将安排多一些工作人员在门口“把关”，检查顾客的接种记录，避免拉长顾客等待入座的时间。

堂食人数限制收紧，受访餐馆庆幸最新规定有伸缩性，只要食客已接种完两剂疫苗，每组食客就能多达五人。

年长食客则建议政府为已接种年长者分发实体卡片，方便证明接种状态。

娘惹餐馆源和春第三代掌门人叶俊凤（55岁）说，下来顾客预订桌位时，只要多过两人一桌，都会提醒顾客用餐当天将接种记录和身份证一同带上。

“顾客到场后，我们一定会仔细检查，没问题才能进场。虽然麻烦，但为了职员和其他食客的安全，我们一定要照做。”

她提到，新安排至少让餐馆有生意可做，要是只允许两人一桌，生意会很难撑下去。

联合领导抗疫跨部门工作小组昨天宣布，下周一（19日）起，餐饮场所，包括小贩中心、咖啡店和食阁等将恢复两人一组的堂食人数限制。

不过，已完成接种辉瑞／复必泰（Comirnaty）或莫德纳疫苗至少两周的人、已康复的冠病患者、持有效的阴性活动前检测结果，和12岁及以下的孩童到餐馆时，能继续按最多五人一组堂食。餐馆必须确保这些食客能出示相关证明。

西餐馆Swensen's发言人认为，最新的安排至少保有一定的伸缩性，让业者仍可招待一桌五人的顾客。初期阶段，餐馆将安排多一些工作人员在门口“把关”，检查顾客的接种记录，避免拉长顾客等待入座的时间。

发言人说，通过合力追踪应用便可查看个人接种记录，只要顾客习惯这个程序，等待进入餐馆前就做好准备，整个过程会很流畅。要是没有手机或应用，顾客能出示打印的疫苗接种证明和身份证。

三巴旺白米粉首席执行官华俊兴说，餐馆本周恢复五人一桌后，生意好不容易有些起色，生意增加了5％至10％，现在却又打回原形。

“但一桌两个人好过什么都没有。目前仍有好些细节需要和当局确定，例如五名顾客到场后，若其中一人还没接种，餐馆是否能允许这组人分桌用餐等。”

公众罗正勇（73岁，退休者）已接种两剂疫苗，但没有智能手机，也不知道怎么查接种记录，只有接种中心打印的纸质证明。

他说：“这个如果每次都要带出去很容易变得破破烂烂，而且又没有官方盖印，人家不相信我就没办法了。希望政府能够做个卡片，好像建国一代卡那样的，让老人家方便带出门。”

吴亚兴（67岁，退休者）得知咖啡店下周起限制两个人一桌时感到失望。“一些人不守规则，害到我跟几个朋友喝咖啡都不行。”