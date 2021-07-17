乌美康福德高驾驶中心暂时关闭 因两学员是罗威路组屋确诊居民

位于乌美的康福德高驾驶中心暂时关闭至本月29日，原来和住在罗威路组屋的确诊冠病病例有关。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨日（7月16日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，前天起关闭的康福德高驾驶中心所有六名冠病病患与KTV夜店感染群无关。

事实是，确诊的罗威路（Rowell Road）居民中，有两人曾到乌美的驾驶中心上课，驾驶中心其他染病的包括驾驶教练、中心其他雇员和中心食堂的工作人员。