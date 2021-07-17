乌美康福德高驾驶中心暂时关闭 因两学员是罗威路组屋确诊居民 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年7月17日 5:00 AM 罗威路第639座组屋近100户居民昨日到维拉三美路第636座组屋底层凉亭接受强制检测。由于当局为居民分配了检测时间，因此并未出现拥挤的情况。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 位于乌美的康福德高驾驶中心暂时关闭至本月29日，原来和住在罗威路组屋的确诊冠病病例有关。卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨日（7月16日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，前天起关闭的康福德高驾驶中心所有六名冠病病患与KTV夜店感染群无关。事实是，确诊的罗威路（Rowell Road）居民中，有两人曾到乌美的驾驶中心上课，驾驶中心其他染病的包括驾驶教练、中心其他雇员和中心食堂的工作人员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 市镇理事会 驾驶中心 罗威路 康福德高 乌美 榜鹅居民下周五试用智能信箱“新邮宝” 涉嫌受贿串谋诈骗33万元 国大前实验室执行员被控 两涉案公司老板也被控