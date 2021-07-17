涉嫌受贿串谋诈骗33万元 国大前实验室执行员被控 两涉案公司老板也被控 订户 来自 / 联合早报 文 / 王英慧 发布 / 2021年7月17日 5:00 AM 国大高级二维材料中心的实验室执行员廖晋乐昨天被控上庭，面对11项抵触防止贪污法令和欺骗控状。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 国大高级二维材料中心的前实验室执行员被指与两家公司老板串谋，以虚假的报价单在两年多内欺骗国大逾33万元，三人昨天被控上庭。新加坡国立大学答复《联合早报》询问时表示，校方严正看待员工犯下的任何不当行为，该员工目前已不受聘于国大。根据贪污调查局文告，国大高级二维材料中心的前实验室执行员廖晋乐（33岁）、两家公司老板顏怡安（34岁）和陈伟杰（33岁）因涉嫌抵触防止贪污法令和欺骗罪名，被控上国家法院。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国大 高级二维材料中心 防止贪污法令 涉嫌谋杀珠宝商女子在医院被提控 榜鹅居民下周五试用智能信箱“新邮宝”