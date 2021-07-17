马国女员工中风昏迷 需动两次手术 医药费料达20万 订户 来自 / 新明日报 文 / 刘丽敏 发布 / 2021年7月17日 2:22 PM 吴女士因疫情无法回家，去年在新加坡庆祝生日（左图）；吴女士右脑中风，目前仍住院昏迷（右图）。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 来自马国的药材店女员工上班时申诉头痛，紧急入院后被诊断右脑中风，手术后至今昏迷未醒，需再动第二次手术，医药费料达20万元。药材店老板娘何湘君（34岁）告诉记者，她的职员吴女士（51岁）于本月6日早上约7时10分左右，步行到裕廊东24街第252座组屋的药材店时投诉头痛。“据了解，她当时走路摇晃，经过店前都还不知道。后来，到了店内，她投诉头痛，不久发现半边手脚与嘴巴麻痹，同事觉得不对劲，马上叫救护车。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 药材店 中风 昏迷 裕廊东 10人每天楼下群聚 公寓居民拍照上网报警 洗澡突昏倒中风 工程师半瘫失语