马国女员工中风昏迷 需动两次手术 医药费料达20万

来自马国的药材店女员工上班时申诉头痛，紧急入院后被诊断右脑中风，手术后至今昏迷未醒，需再动第二次手术，医药费料达20万元。

药材店老板娘何湘君（34岁）告诉记者，她的职员吴女士（51岁）于本月6日早上约7时10分左右，步行到裕廊东24街第252座组屋的药材店时投诉头痛。

“据了解，她当时走路摇晃，经过店前都还不知道。后来，到了店内，她投诉头痛，不久发现半边手脚与嘴巴麻痹，同事觉得不对劲，马上叫救护车。”