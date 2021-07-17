马国女员工中风昏迷 需动两次手术 医药费料达20万

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来自 / 新明日报

文 /
刘丽敏

发布 / 2021年7月17日 2:22 PM

吴女士因疫情无法回家，去年在新加坡庆祝生日（左图）；吴女士右脑中风，目前仍住院昏迷（右图）。（受访者提供）
吴女士因疫情无法回家，去年在新加坡庆祝生日（左图）；吴女士右脑中风，目前仍住院昏迷（右图）。（受访者提供）

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来自马国的药材店女员工上班时申诉头痛，紧急入院后被诊断右脑中风，手术后至今昏迷未醒，需再动第二次手术，医药费料达20万元。

药材店老板娘何湘君（34岁）告诉记者，她的职员吴女士（51岁）于本月6日早上约7时10分左右，步行到裕廊东24街第252座组屋的药材店时投诉头痛。

“据了解，她当时走路摇晃，经过店前都还不知道。后来，到了店内，她投诉头痛，不久发现半边手脚与嘴巴麻痹，同事觉得不对劲，马上叫救护车。”

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