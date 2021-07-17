大闹咖啡店 赤膊与警“搏斗” 狂汉中电击枪倒地

文身汉大闹咖啡店，激动大喊、怒摔椅子，赤膊与警员“搏斗”，最后中电击枪才倒下，被警员上铐逮捕。

这起闹剧发生在昨天（7月16日）下午1时49分许，地点是法兰西路（French Road）第802座组屋的咖啡店。网上昨日疯传多段视频，一名文身男打着赤膊在咖啡店大闹，情绪激动地冲向警员，挥拳飞腿，警员手握警棍对阵，僵持了近一分钟。

视频显示，男子不断大声喊叫、爆粗口，无视警员的劝告，还振臂高呼。

迫于无奈下，警员用电击枪射击男子，对方倒下后，一度尝试坐起来反抗，但最后完全倒地，被上铐逮捕。

警方昨晚发文告指出，一名男子在咖啡店跌倒后，情绪激动地针对前来帮忙救治的医护人员和公众。该名41岁男子因涉嫌蓄意伤害阻挠公务员办公、公共滋扰、偷窃和疑涉毒品相关罪行随后被逮捕。

文告表示，警员到场后，多次提醒男子配合，男子依然挑战警员、想打架，还被指冲向其中一名警员。一名警员抽出警棍，试图制伏男子，男子最终在被电击枪击中后，被警员当场制伏和逮捕。

警到场前 朝食客扔椅子

根据初步调查显示，警方到场前，男子行为暴力、被指朝其他食客扔椅子。男子也相信涉及咖啡店附近一家药店的偷窃案，调查仍在进行中。蓄意伤害阻挠公务员办公的罪名一旦成立，最高刑罚可被判监禁七年，以及罚款或鞭刑。若公共滋扰罪成，可被判罚款最高2000元。偷窃罪若罪成，可被监禁最长七年以及罚款。

完整报道，请翻阅2021年7月17日的《新明日报》。