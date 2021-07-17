越男上网定购后赴约交易 名表卖家变劫匪 保住10万脸被砍

10万元“名表”路边交易，20岁青年假称卖表实为抢劫。买家带着10万现金赴约后，青年当场拿出刀子抢劫，买家抵抗不从，结果被一刀砍脸，当场毁容。

青年干案后分文未得，落荒而逃，警方两天后找上门将他逮捕。

这起罕见抢劫案发生在周二（13日）晚10时25分左右，地点在杨厝港附近日乐通道（Gerald Drive）私人住宅区的马路旁。

根据警方初步调查，20岁青年早前上网称有一只价值10万元的名表要脱售，然后约买家带着现金在日乐通道交易。

这名33岁买家，是在本地工作的越南男子，他用纸袋装着10万元现金，一边朝指定的见面地点走去，一边发短信通知对方自己马上抵达。

就在这时，身穿黑衣、黑短裤、头戴鸭舌帽的青年，假借跑步从后方靠近，突然举起美工刀试图切断纸袋的提手。

买家当场吓了一跳，抱住纸袋激烈抵抗，跟青年拉扯起来。青年求财心切，情急之下竟一刀朝他左脸狠狠砍下，导致他血流满脸。

青年伤人后不敢久留，在分文未得的情况下逃之夭夭。买家左脸颊被砍出一道近5公分、深可见骨的骇人伤口，他事后送院医治，目前已经出院。

据了解，双方原本约好交易的名表价值不菲，是许多名表收藏家的心头好，两人通过网购平台交涉，确定价格之后约在指定地点现金交易。

青年是年仅20岁的唐汉智（译音），他案发两天后，于7月15日被捕，并于今早控上法庭。

他面对的是持械抢劫致伤他人控状，一旦罪成可被判坐牢至少五年，最多20年，以及打鞭至少12下。

完整报道，请翻阅2021年7月17日的《联合晚报》。