嫁来狮城10年 越籍女经理搭车被问：在KTV工作？

做了10年狮城媳妇，34岁越南籍女经理成功申请成为我国公民，日前她要去越南大使馆办理放弃国籍手续时，岂料召来的私召车司机劈头就问：“你是不是在KTV工作？”，令女经理又气又难过。

这起事件发生在前天（7月15日）下午，营销经理乔琳（34岁）受访时表示，当时下班后，就从公司叫私召车准备到越南大使馆办理手续。

她指当司机知道她要到越南大使馆，直接就问：“你是不是越南人？”，接着还竟然问她：“那你是不是在KTV工作？”突如其来的问题，让她难过又气恼。

乔琳说：“当时我明明穿着职业服装，又不是舞女或陪酒女的打扮，他为什么这么问？”

她指自己10年前已嫁给本地丈夫，七年前定居在狮城。因为成功申请到我国公民，所以当天她准备到越南大使馆办理放弃国籍的事宜，没想到却遭私召车司机质问。

乔琳过后也将自己的经历写上面簿，她发贴文呼吁大家不要因为KTV事件而牵连在本地的越南社群，这样会很伤和谐。

“新加坡是一个团结的国家，任何人都不应该不经考虑就这么发问，何况KTV案件不能代表与在本地的所有越南人有关。”

乔琳感慨说：“在还没有KTV感染群以前，大家见到我能说一口流利的越南语、英语和华语，所以都很喜欢我，大家还会问我来自哪里。现在却被人这样质问，真的不好受。”

她指有关私召车司机约50岁，乔琳说：“我可以理解他是为了自我保护，但把越南女性与KTV的工作划上等号就是不对。”

乔琳过后在Grab手机应给司机打分一颗星后，也向私召车公司反映。事后，一名Grab负责人两度致电给她，向她了解情况并道歉，并指已经将该司机的行为记录在案并给予警告。

完整报道，请翻阅2021年7月17日的《联合晚报》。