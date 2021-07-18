裕廊渔港可能是感染源 多个巴刹现病例 全岛鱼贩须受检

根据卫生部今天凌晨的文告，裕廊渔港和芳林巴刹感染群昨日新增11起病例，总数达到19起，相信是因鱼贩到裕廊渔港取货后回巴刹而形成。

全岛多家巴刹与熟食中心的鱼贩中出现冠病确诊病例，位于宏茂桥的崇文巴刹与熟食中心将关闭两周。即日起所有巴刹的鱼贩都须接受检测，以策安全。卫生部也吁请公众光顾巴刹和熟食中心时避开人潮，并在非繁忙时间上巴刹，或改到超市购买。

根据卫生部今天（7月18日）凌晨的文告，裕廊渔港和芳林巴刹感染群昨日新增11起病例，总数达到19起，相信是因鱼贩到裕廊渔港取货后回巴刹而形成。卫生部目前正在调查两名在宏茂桥10道崇文巴刹与熟食中心工作或曾到访此处的确诊病例，另有三起病例还在确认检测结果。

为了阻断病毒传播，崇文巴刹与熟食中心今日起将关闭两周，直到8月1日。所有在那里工作的员工已隔离。

卫生部也在厦门街熟食中心、忠邦巴刹与熟食中心、黄埔湿巴刹、直落布兰雅弯第11座、达曼裕廊巴刹、红山巴刹、芽龙士乃巴刹、芽龙巴鲁巴刹、宏茂桥527巴刹、726西海岸湿巴刹以及武吉知马湿巴刹的鱼贩中发现确诊病例。调查显示，他们相信是在裕廊渔港接触那里的摊贩时被传染。

由于病毒可能蔓延到其他巴刹与熟食中心，卫生部和国家环境局将为所有巴刹的鱼贩进行冠病检测。

所有巴刹的鱼贩今天将接到“健康风险警告”短信，须到指定的检测中心接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并自我隔离直到结果呈阴。他们也会获得抗原快速检测仪，须在隔离第七天自行检测，并在第14天回返中心接受另一次的PCR检测。

负责惹兰勿刹集选区基层事务的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨晚在面簿贴文指出，自本月8日起，牛车水纽马吉路（New Market Road）的快速检测中心已开始为附近的巴刹与熟食中心摊贩进行检测，但在还未为芳林巴刹与熟食中心摊贩提供检测前，这里就出现了确诊病例。

针对该巴刹与熟食中心摊贩的检测行动因此将立即展开。为了降低病毒进一步传播的风险，卫生部也下令该巴刹与熟食中心关闭两周，彻底清洁。

杨莉明吁请近期到过芳林巴刹与熟食中心的居民与公众也前去接受检测。至于受停业影响的摊贩，牛车水－金声基层组织将联系他们，提供所需的援助。