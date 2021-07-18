夜间娱乐场所被令停业两周感到突然 业者同意须以严厉措施阻感染群扩大

夜生活娱乐总商会会长王汉平受访时说，这些违例业者不把条例当一回事，如今不但连累整个餐饮业，还造成新加坡人的困扰，确实应该受到惩戒。要是这些违例业者仍屡劝不听，或可考虑吊销他们的执照或下令永久关闭。

超过400家在冠病疫情期间转型做餐饮的夜间娱乐场所须暂停营业两周，受访业者对这项突如其来的宣布大表意外，但同意有必要采取严厉措施遏制夜店感染群扩大。

新加坡夜生活娱乐总商会会长王汉平受访时说，停业两周是根除夜店感染群最快速且有效的确切方法。

不过，夜店业者已面对许多限制和挑战，暂时停业对他们的生意更是雪上加霜。“这些业者可能面对更严重的现金流问题，希望政府能推出更多援助措施。”

多数业者都奉公守法 疫下努力转型寻出路

王汉平指出，绝大多数夜店业者都奉公守法，在疫情下努力转型寻找出路。他希望政府和公众明白，夜店感染群是“十几颗坏苹果造成的问题”，总商会下来将协助当局取缔违例业者。

“这些违例业者不把条例当一回事，如今不但连累整个餐饮业，还造成新加坡人的困扰，确实应该受到惩戒。要是这些违例业者仍屡劝不听，或可考虑吊销他们的执照或下令永久关闭。”

抗疫跨部门工作小组前天（7月16日）宣布多项措施围堵KTV夜店冠病感染群病例，逾400家夜店停业两周期间，所有员工须接受检测。业者也须获新加坡食品局核查，确保安全管理措施到位，才可在本月30日之后获准恢复餐饮服务。

当局也暂停受理夜间娱乐场所转型为餐饮场所的申请，为期三个月，之后有待进一步评估。

在汤申路上段经营Talk Cock Sing Song餐馆的陈光荣（61岁）前天傍晚6时接获新加坡食品局发出的停业通知。他受访时说：“太突然了，不过停业两周也好，让当局有更多时间去调查这些害群之马。如果允许继续营业，只会有越来越多人确诊。”

这家餐馆原是KTV酒廊，自去年4月病毒阻断措施后，暂停营业八个月，直到去年11月才转型为餐饮场所。陈光荣说：“疫情已经持续一年多了，夜店和餐饮业之前都没出过什么事。我们做的是干净健康的生意，顾客都是常客，而且大家都遵守防疫条例。”

陈光荣透露，他打算让三个员工放两周无薪假，停业期间也会确保他们自行检测。