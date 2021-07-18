未来两周气温可达35摄氏度 降雨与强风则减弱

随着西南季候风的持续，本地未来两周将迎来较高温的天气，最高气温可达35摄氏度，降雨和强风则有所减弱。

新加坡气象署前天发文告说，西南季候风将在本月下半月持续出现在东南亚北部地区。新加坡等东南亚赤道附近区域的降雨量预计减少，气温也有所升高。

本月下半月，早上和下午较早时分可能会下短暂的雷阵雨。其中一两天，由于苏门答腊风飑，全岛多处将会出现雷阵雨伴随起风的天气。整体而言，7月大部分地区的降雨量将会超过正常水平。

未来两周，每日气温大多介于25至34摄氏度，最高气温可达35摄氏度。

到了夜晚，盛行风从东南部吹来，将海面上温暖潮湿的空气吹向陆地，特别是东部和南部沿海地区，天气会较温热潮湿，最低气温可达28摄氏度。

本月首两周的气温比6月低，全岛最高气温只有两天超过34摄氏度。

这期间录得的最低气温22.5摄氏度出现在本月13日，地点是海军部；最高气温则是在本月9日录得的35摄氏度，地点是滨海堤坝。

在雨量方面，全岛上半月的降雨量高于平均水平。大成的降雨量比平均水平高318%，裕廊的降雨量则比平均水平低53%。

其中几天，由于大风在新加坡及附近区域交汇，全岛多个地区下起强雷阵雨。13日当天，武吉班让全天降雨量达到114.2毫米，是今年7月的最高记录。